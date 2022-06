Euroopa Komisjon toetab Ukraina ja Moldova kandidaatriigi staatust

Von der Leyen märkis, et kandidaatriigi staatuse andmisega kaasneb ootus reformideks Ukraina riigis, vahendab Politico.

"Komisjoni hinnangul on Ukraina näidanud riigi tahet olla vastavuses Euroopa standarditega", ütles komisjoni president von der Leyen.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



