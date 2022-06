Fotod: kagupiiri esimese etapi tööd said valmis

Merko Ehituse ja GRK Infra esindajad andsid Võrumaal politsei- ja piirivalveametile üle väljaehitatud piirilõigu, mis algab Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist ning kulgeb kuni Luhamaa piiripunktini.

Nii ehitaja kui ka tellija tõdesid, et piiritaristu ehitamine kohati soisele pinnasele nõudis tavalisest keerukamaid insenertehnilisi lahendusi.

"Kaks aastat tagasi algas siin tõsine ehitus ja see on päris suur piirilõik. See on valmis tehtud kahe aastaga, mis oli esialgu plaanis valmis teha kolme aastaga, ehitaja on tubli olnud. Piirivalvurid teevad oma tööd suure südamega ja tänastes oludes, mis nende jaoks on tunduvalt soodsamad ja paremad, on siin rajatised, tehnoloogia tuleb, on võimalik paremini patrullida, ennetada ja paremini piiririkkujaid kinni pidada," rääkis siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits.