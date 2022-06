TAI direktor soovib, et ministeerium instituudi kaotamisele pidurit tõmbaks

TAI juhid saatsid pöördumise presidendile, riigikogu esimehele, tervise- ja tööministrile, sotsiaalkaitseministrile, haridus- ja teadusministrile, teaduste akadeemia presidendile, riigikogu sotsiaalkomisjonile, riigikantseleile ja teadus- ja arendusnõukogule.

"TAI juhib tähelepanu ohule, et sotsiaalministeeriumi haldusala riigireformi plaanide teostumisel on pöördumatud tagajärjed – teadus- ja arendusasutuse tegevuse lõpetamisel võime kaotada eriomase pädevusega teadlasrühmad ja arendusmeeskonnad, katkeb terviseregistrite järjepidevus ning saab kahjustada tervisepoliitika teaduspõhine kujundamine ja hindamine," seisis pöördumises.

TAI juhid märkisid, et sõltumatu teadus- ja arendusasutuse säilimine Eestis on oluline rahvatervishoiu kompetentsi hoidmiseks ning rahvastiku tervise ja avalike huvide kaitseks. "Kompetentsikeskuse killustamine ja lühiajalise näilise kasu saamine riigireformist ei ole riigi pikaajalisi eesmärke silmas pidades Eestile kasulik," leidsid nad.

"Kui Eesti ainuke rahvatervishoiu instituut kaob, siis on tõsine oht, et lagunevad valdkondade vahelised koostöövõrgustikud ning ühtlasi jääb Eesti paljudest riikidevahelistest tegevustest ja teaduskoostööst kõrvale. Tänases ülemääraselt kiirustavas reformi protsessis on kadunud töörahu ning löögi saanud töötajate motivatsioon ja kindlustunne tuleviku suhtes, mis on oluliseks aluseks ekspertide valdkonnas hoidmisele," öeldi kirjas veel.

ERR kirjutas märtsikuus sotsiaalministeeriumi plaanidest riigireformi käigus Tervise Arengu Instituut sulgeda ja selle senised ülesanded laiali jagada.

Sotsiaalministeeriumi riigireformi plaanide suhtes on kriitiline olnud ka endine terviseala asekantsler Maris Jesse, kelle sõnul on eri tervishoiuasutusi liitev riigireform nihu läinud ning riskid selle ellu viimisel on suured.

Reformi suuresti vedav sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ütles reedel ERR-ile, et on TAI pöördumisest nördinud.

"Mul on väga kahju, et nad sedalaadi pöördumise on teinud. Me mõni aeg tagasi ju saime kokku ja rääkisime omavahel koostööst ja rääkisime ka sellest, et meil tegelikult on olemas töörühmad, kus neid küsimusi arutada. Ja kui ma vaatan seda, kuhu töörühmad on jõudnud või mida ka meie kaasatud välispartnerid räägivad, siis ohtu sellele, et midagi pöördumatult rikutakse või hävitatakse, ei ole. See ei vasta tõele," kommenteeris Mändmaa.

Mändmaa ütles, et selle reformi eesmärk on muuta Eestis tervise edendamist ja tervisealast teadustööd efektiivsemaks. "Just. Vaadates seda, kuidas täna on Eesti inimeste tervisest üha enam põimumas erinevad teemad. Käitumine, toitumine, arstiabi, ravimiabi, keskkond, väliskeskkonna mõju inimeste tervisele, siis ka meil riigiga on oluline, et me paneksime meie poolt osutatavad teenused kokku ja toetaksime seda terviklikku inimese käsitlust. Et me annaksime talle abi vaadates kõiki neid valdkondi koos. See on selle reformi eesmärk," lausus Mändmaa.

Erinevate TAI teenuste laiali jaotamist teistele asutustele ei nimetaks Mändmaa TAI likvideerimiseks. "Likvideerimine on see kui kaotatakse midagi ära, viiakse nulli. Me ei räägi sellest. Kui me paneme ühe teenuse ühest asutusest teise, siis me ju ei likvideeri seda teenust ära," sõnas ta.

"Me tahame jõuda selleni, et me riigi poolt pakume terviklikku teenust inimesele. Oluline sealjuures ei ole see, et see oleks asutusekeskselt terviklik, vaid teenusekeskselt terviklik," rõhutas Mändmaa.

Mändmaa ütles, et otseselt ei ole konkreetset otsust TAI kui asutuse kaotamise kohta tehtud, senisel kujul tema sõnul aga asutus kindlasti ei jätka.

Mändmaa rääkis sotsiaalministeerium loodab, et tervishoiuasutuste reformi teemaline eelnõu saab valmis juuli alguseks.