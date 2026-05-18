Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

Eestisse on jõudnud uus senisest kangem narkootikum, mis lühikese aja jooksul on nõudnud mitu inimelu. Kuna aine täpne koostis ja levik pole teada, siis andis tervise arengu instituut (TAI) välja ohuteavituse.

Eestist on viimastel aastatel saanud narkootikumide testimispiirkond. Nii mõnedki uued ja senisest veelgi kangemad sünteetilised opioidid jõuavad esimesena just siia, tuues kaasa üledoosist tingitud surmade laine.

"Meil tuli umbes kahe-kolme päeva jooksul neli üledoosi surma. Ei saa öelda kindlalt, et need kõik on täpselt üks-ühele samast ainest, aga meie kiire analüüs, mida me teeme iga üledoosi kahtluse korral, näitab seda, et tegemist on võib-olla sünteetiliste opioidide üledoosiga," sõnas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Rait Pikaro.

Mõne aasta eest kolmekordistus narkosurmade arv, kui Eestis hakkasid levima nitaseenid, siis nüüd on ilmselt tegu uue ainega.

"Paraku on alust kahtlustada, et kurjategijad on toonud turule veelgi, nimetame neid järgmise põlvkonna sünteetilisteks opioideks. Orfiinid on nende klassi nimetus ja on alust arvata, et need võivad olla sellised orfiinivormid," lausus Pikaro.

Pikaro sõnul on ilmselt tegu eriti kange toimeaine sisaldusega partiiga ja seetõttu saatis tervise arengu instituut eelmise nädala lõpus välja ka ohuteavituse.

"Iga kord, kui selline eluohtlik moment on, siis püüame oma tarvitajaid teavitada. Me teeme seda läbi oma kahjude vähendamise keskuste, aga alati ka sotsiaalmeedias," sõnas Pikaro.

Kas need on narkootikumid, mida manustavad ainult süstivad sõltlased või need võivad levida ka juhutarvitajate sekka?

"See ongi üks põhjus, miks me seda sotsiaalmeediasse paneme, sest illegaalne narkoturg on illegaalne narkoturg ja me kunagi ei tea, kus see võib olla," lausus TAI narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo.

Eestis jagatakse nii sõltlastele, nende lähedastele kui ka politseile naloksooni, mis peaks aitama üledoosi surma vältida. Teaduri sõnul peaks naloksoon toimima ka orfiinide puhul, aga kuna see on märksa kangem, siis tuleb seda manustada suuremas koguses.



"Naloksoon, kui esimesel korral ei toimi, tuleb manustada teine doos ja lihtsalt nii kaua, kuni inimene teadvusele tuleb," ütles Abel-Ollo.

Eelmisest aastast alates kehtib Eestis n-ö hea samariitlase kokkulepe, et narkootikume tarvitanud ei pelgaks kaaslase üledoosi korral abi kutsuda.

"Kui tegemist on ainult väärteoga ehk uimastite tarvitamisega või väikeses koguses omamisega, siis sellele mingit karistust ei järgne," lausus Pikaro.