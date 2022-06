Leedu keeld Vene kaupade transiidile põhjustas Kaliningradis ostupaanika

Kuberneri sõnul puudutab keeld umbes pooli kaupu, mida Kaliningradi kaudu kas Venemaale tuuakse või sealt välja viiakse.

Alihanovi sõnul sai ta keelust teada Leedu Raudtee saadetud kirjast. Leedu valitsus pole keeldu ametlikult kinnitanud, küll on seda teinud Leedu Raudtee.

Leedu asevälisministri Mantas Adomenase sõnul ootab Leedu keeluks ametlikku kinnitust Euroopa Komisjonilt. Vilnius on varem teatanud, et ei saa Vene kaupade transiiti ära keelata, sest selle kohta on Euroopa Liidu ja Moskva vahel eraldi leping.

Alihanov kutsus Kaliningradi oblasti elanikke transiidikeelust mitte ostupaanikasse sattuma.

Inimesed käitusid Alihanovi üleskutse peale siiski täpselt vastupidi. Kaliningradi oblasti poodides on käimas tõsine ostupaanika, mille kohta on sotsiaalmeediasse riputatud ka juba mitu amatöörvideosalvestist.

Transiidikeeld teeb oblasti olukorra eriti raskeks, sest kaubaveod Kaliningradi ja muu Venemaa vahel on nüüd võimalikud ainult meritsi ja õhutsi. Viimane aga on väga kulukas, sest Balti riikide õhuruum on vastuseks Venemaa agressioonile Vene lennukitele suletud, mistõttu peavad need lendama väga suure ringiga.

Ehitusmaterjale ning tsementi aga lennukitega ei veeta, mistõttu tuleb oodata nende saabumist laevaga. Kaubalaevade aeglase liikumise tõttu muutuvad ehituskaubad Kaliningradi oblastis ilmselt defitsiitseks ning seda teavad ka oblasti elanikud. Seetõttu puhkes kõige hullem tunglemine just ehituspoodides. Praeguseks on tunglemine juba raugenud, sest kaup sai lihtsalt otsa.

Adomenase sõnul on paanikas süüdi ainult Kaliningradi oblastivõimud ise, kes keeldu propagandistlikel eesmärkidel ära kasutavad. Adomenase sõnul on Kaliningradi oblastivõimudel vaja õhutada läänevastaseid meeleolusid, milleks sobib transiidikeeld suurepäraselt.

Adomenase sõnul on praegune paanika ainult osa üldisest hüsteerilise meeleolu kütmisest, mis Kaliningradi oblasti käib. Näiteks usub suur osa oblasti elanikest, et NATO riigid ründavad Kaliningradi kõige lähemal ajal. Sellise usuni on elanikud Adomenase hinnangul viidud järjekindla mõjutustööga oblasti ajakirjanduses.