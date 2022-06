Venemaa tühistas Kaliningradi elektrisüsteemi eralduskatse

Venemaa võlguhaldur kavatses laupäeval kaheksaks tunniks ühendada Kaliningradi elektrisüsteemi lahti Balti riikide, Mandri-Venemaa ja Poola süsteemist, et testida selle iseseisvat toimimist.

Venemaa on seda testinud aastatel 2019 kuni 2021 kolm korda.

Balti riigid loodavad 2025. aastal end täielikult Venemaa ühisvõrgust lahti haakida ja seetõttu peab NATO liikmesriikide Poola ja Leedu vahele jääva Kaliningradi elektrisüsteem iseseisvalt toimima.

Leedu president Gitanas Nauseda ütles kolmapäeval Reutersile, et Vilnius on valmis selleks, et Venemaa püüab Leedu täielikult ühisest elektrisüsteemist välja lülitada vastuseks selle eest, et Leedu piiras tulenevalt Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidest Venemaa kaubavedusid Kaliningradi oblastisse läbi enda territooriumi.

Elering selgitas neljapäeval, kui Venemaa oli katse kavatsusest teatanud, et Balti riikide süsteemihaldurid on sellega arvestanud ning et olulist mõju katsel Balti riikidele pole, kuna elektrikaubandus Venemaaga on lõppenud.

Elering on koos teiste Balti riikide süsteemihalduritega ehitanud valmisolekut elektrisüsteemi juhtimiseks sõltumatult Venemaa süsteemist juba viimased kümme aastat. See annab suurema kindluse süsteemi tõrgeteta töö tagamiseks juba praegu.

Süsteemi tugevdamine jätkub veel kuni 2025. aastani, et saavutada lõplik valmisolek elektrisüsteemi eraldamiseks Venemaast ning ühinemiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga alates 2026. aasta algusest.