Sõda Ukrainas hoogustab kaubavahetust Hiina ja Venemaa vahel

Hiina ja Venemaa kaubavahetus on hoogustunud, Hiina import Venemaalt on mullusega võrreldes kasvanud 80 protsenti. Hiina pakub omakorda kaupa Venemaale – näiteks alumiiniumit, leevendades sanktsioonide tõttu tekkinud puudust.

Sanktsioonide tõttu on Venemaa maailmaturul ühe rohkem isoleeritud, kuid Vene toormest keeldujaid on asunud jõudsalt asendama Hiina. Hiina tolliameti esmaspäeval avaldatud statistikast selgub, et võrreldes aastataguse ajaga ostis Hiina mais Venemaalt 55 protsenti rohkem naftat – kokku 8,42 miljonit tonni ehk pea 7,5 miljardi dollari jagu. Ka tõusis üle 50 protsendi Vene veeldatud maagaasi müük Hiinasse.

Teisalt aitab Hiina Venemaal tekkinud alumiiniumipuudust leevendada ja on selle aasta esimese kuuga Venemaale tarninud kümme korda rohkem alumiiniumi kui mullu sama ajaga.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute keskuse Aasia poliitika külalisprofessor Robert Douglas Weatherley ütleb, et peamiselt otsib Hiina omakasu.

"Hiina on märganud võimalust vähendada kulusid naftale ja teistele maavaradele. Sellel on väga kasulik kaasmõju – Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide nõrgestamine. Hiina kommunistlik partei on kindlasti väga rõõmus selle üle, aga ma ei ütleks, et see on peamine põhjus, miks Hiina Venemaaga äri teeb. Hiinale on esikohal siiski oma majanduslikud ja riiklikud huvid," rääkis Weatherley.

Venemaa on sunnitud naftat Hiinale müüma allahindlusega, kuid Vene maavarad on Hiinale siiski niivõrd olulised, et hiinlased oma suva järgi hinda nimetada ei saa.

"Hiljuti on Hiina meedia kirjutanud, et Hiina ja Vene riigipeade vahel on olnud järjest enam hõõrdumist nafta hinna teemal. See, et seda üldse mainitakse, on valgustav, sest väga tihti Hiina meediast nii ausaid sõnumeid Venemaa kohta ei kuule," kommenteeris Weatherley.

Ometi on Hiina ja Venemaa koostööd raske lõhkuda ning kahe riigi tüli pöördumine pigem ebatõenäoline.

"Liiga palju raha on investeeritud. Hiina ja Venemaa on nii geograafiliselt kui ka geopoliitiliselt naabrid. Neid ühendab demokraatia vastu seismine. Koos survestavad nad arengumaid Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas eelistama autoritaarseid ühepartei süsteeme."

Pekingile on ka kasulik sõja jätkumine Ukrainas, nii langeb rahvusvaheline kriitiline pilk pigem Venemaale, mitte Hiina inimõiguste rikkumistele.