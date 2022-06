Valitsus jääb koroonapiirangute vaidlustes ootama riigikohtu otsust

ERR küsis riigikantseleilt, et arvestades seda, et riigikohus valmistub kontrollima valitsuste koroonapiirangute kehtestamist käsitlevate määruste 212 ja 305 põhiseaduspärasust, siis kas riigikantselei ja valitsuskabinet kavatsevad enne riigikohtu otsust teha mingeid koroonaga seotud otsuseid või valmistada ette mingeid tegevusi viiruse võimaliku uue leviku korral.

Valitsuse pressiesindaja Kateriin Pajumägi ütles ERR-ile, et 1. juulist ühtegi piirangut ei kehti ja praegu ei ole valitsusel plaanis koroonaviiruse levikuga seotud otsuseid vastu võtta.

"Möödunud nädalal tunnistas valitsus kehtetuks riigipiiri ületamisega seotud piirangud kolmandate riikide kodanikele ja võttis teadmiseks, et alates 1. juulist lõpetavad Eestis kehtivuse piirangud, mis on seotud COVIDi haigete ja COVIDi tõendita lähikontaktsete karantiiniga (korraldus nr 212). Korraldus nr 305 on kehtetu alatest 15. aprillist. Alates 1. juulist pole Eestis enam valitsuse otsustega kehtestatud Covid-piiranguid. Praegu ei ole valitsusel plaanis koroonaviiruse levikuga seotud otsuseid vastu võtta," ütles Pajumägi.

ERR küsis lisaks, kas riigikantselei on selle Tallinna halduskohtu 31. mai otsuse läbi töötanud ja sellest lähtuvalt teinud mingeid järeldusi või plaane muuta käitumist piirangute kehtestamisel või üldkorralduste andmisel.

"Riigikantselei õigusosakond jälgib valitsuse väljaantud õigusaktidega seotud kohtuvaidlusi kõigis astmetes. Õiguspoliitikat kujundavateks otsusteks on riigikohtu taseme lahendid. Paarikümnes jõustunud kohtulahendis on kohus pidanud vabariigi valitsuse korraldustega kehtestatud Covid-piiranguid õiguspäraseks. Kokku on esitatud umbes 70 kaebust seoses koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangutega. Praegu ongi olemas ainult see üks lahend, kus kohus otsustas kaebajate kasuks, kuid see kohtulahend pole veel jõustunud," vastas Pajumägi.

Pajumägi kinnitas, et riigikantselei kavatseb riigikohtule oma seisukoha anda.

Tallinna halduskohus rahuldas 31. mail tehtud otsusega 56 isiku kaebused, kes vaidlesid valitsuse mullu kehtestatud koroonapiirangute ja piirangutest päästvate nõuete vastu. Kohus leidis, et osa NETS-i punkte on põhiseadusega vastuolus.

Kohtuasi edastati riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve tegemiseks.

Riigikohus annab menetlusosalistele, ehk riigikogule, õiguskantslerile, valitsusele ja kaebajatele koroonapiirangute kaasuses seisukohtade andmiseks aega kuni augusti lõpuni.