Riigikohus tegi koroonapiirangute kaasuses otsuse

Riigikohus on teinud otsuse koroonapiirangute kaasuses ja avaldab selle 1. novembril.

Riigikohtu pressiesindaja Arno Põder ütles ERR-ile, et esialgu palus riigikohus saata menetlusosalistel oma seisukohad augusti lõpuks, kuid riigikogu küsis paar nädalat ajapikendust, sest suvel on neil istungivaba periood.

Arvestades asja mahtu ja keerukust otsustas kohus Põdra sõnul selle taotluse ka rahuldada.

"Praeguseks on riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kohtuasja ka läbi vaadanud ja lahend avaldatakse 1. novembril," ütles Põder.

Tallinna halduskohus rahuldas 31. mail tehtud otsusega 56 isiku kaebused, kes vaidlesid valitsuse mullu kehtestatud koroonapiirangute ja piirangutest päästvate nõuete vastu. Kohus leidis, et osa NETS-i punkte on põhiseadusega vastuolus.

Näiteks leidis kohus, et koroonatõendi nõudmine riivab osa inimeste põhiõigustest ning et see pole üleüldse sobiv meede ei nakatumise vältimiseks, leviku vältimiseks ega ka haiglakoormuse vältimiseks.

Halduskohus edastas kohtuasja seejärel riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve tegemiseks.