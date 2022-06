Ülemkohus tühistas USA-s üleriigilise abordiõiguse

Ülemkohtu otsus tähendab, et osariigid saavad ise otsustada, kas nende territooriumil säilib abordiõigus või mitte. Otsusega tühistati USA kodanike põhiseaduslik õigus abordile.

Abordiõiguse vastaste jaoks on pea 50 aastat kestnud võitlus lõpuks läbi, kuid nad tunnistavad, et lõhe USA ühiskonnas on sügavam kui kunagi varem.

"Mõlemad pooled soovivad inimõigusi. Meil on lihtsalt erinev arusaam, mida see tähendab. Mina tahan õigusi kõikidele inimestele: sündinud, sündimata, noortele, mustadele, valgetele," ütles abordiõiguse vastane Lori Cascio.

Vabariiklasest senaatori John Cornyni sõnul on riik nüüd demokraatlikum, sest abordi üle saavad otsustada rahva valitud esindajad.

"Ma arvan, et neid otsuseid peaksid igas osariigis tegema rahva poolt valitud esindajad. Ma arvan, et see on õige vastus," lausus Cornyn.

Abort muudetakse tõenäoliselt ebaseaduslikuks 26 osariigis. Paljude jaoks tundub see justkui ajas tagasiminek. Meg Jordan hakkas abordiõiguse eest võitlema juba 1960ndatel, kui tema sõbranna tegi ebaseadusliku abordi.

"Ta pidi olema hotellitoas, kuhu kõigepealt sisenes assistent, kes pani voodile kile ja seejärel sidus ta silmad kinni," ütles Jordan.

Jordani sõnul on ajalugu näidanud, et abortide keelamine ei tähenda nende lõppu, vaid muudab protseduuri ebaturvaliseks. Ta lisab, et kõige rohkem mõjutab see naisi, kes on finantsilistes raskustes, vägivaldses keskkonnas või tervisekindlustuseta.

"Inimestel peab olema õigus oma keha üle. See on minu arvamus. Need, kes on abordi vastu, ei pea seda tegema, aga nad ei tohiks olla vastu teiste inimeste ja nende elude otsustusõigusele," lausus Jordan.

"Seda ei saa ainult vaadata sellest nurgast, et minu keha, minu valik. Siin on elu mängus ja ma arvan, et inimesed on selle unustanud," leidis aga abordiõiguse vastane Anna Kramer.

Mitu osariiki, kus abort jääb seaduslikuks, on juba astunud ennetavaid samme, et patsientide kasvuga toime tulla. Näiteks kavatseb Illinois osariik avada uusi kliinikuid Wisconsini ja Indiana piiri ääres.

"Naised peavad reisima osariikidesse, kus neid protseduure tehakse. Connecticuti ja California osariik on juba otsustanud, et nad saavad nii-öelda turvaliseks paigaks, aga paljude jaoks on see pikk teekond," ütles Vanderbilti Ülikooli õigusprofessor Ellen Wright Clayton.

Samas rõhutas Clayton, et teatud osariigid soovivad elanike abordireise piirata, mis võib omakorda viia uute kohtuvaidlusteni.

13 USA osariiki võivad ülemkohtu otsuse järel nende osariikide seaduste järgi abordiõigust kohe piirata. Missouri teatas reedel vahetult pärast ülemkohtu otsuse teatavakstegemist abordikeelu jõustamisest. Veidi hiljem teatas samast otsusest ka Louisiana osariik.

BREAKING Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq — Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) June 24, 2022