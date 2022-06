ERR Washingtonis: demokraadid tahavad abordiõigust panna seadusesse

USA ülemkohtu otsuse üle avaldas reedel nördimust ka demokraadist USA president Joe Biden, kelle sõnul on USA oma arengus 150 aastat tagasi läinud. Biden märkis siiski, et võitlus ei ole läbi.

Rohemäe sõnul demokraatidel plaanis muuta abordiõigus üleriiklikuks seaduseks. Selleks on vaja neil senatis kahte kolmandikku häältest, mida demokraatidel praegu aga pole.

Paari kuu pärast toimuvad USA-s aga vahevalimised ning abordiõigusest saab enne valimisi kindlasti demokraatide teema number üks, seda on kinnitanud nii Biden kui esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi, märkis Rohemäe.

Kuivõrd ülemkohtu otsusega saavad nüüdsest abordi lubamise või mittelubamise üle otsustada osariigid, siis muutub see teema väga oluliseks ka kohalikel ja kubernerivalimistel.

Praegune olukord on aga see, et 13 osariigil on seadused, mis muudavad peale ülekohtu otsust abordi ebaseaduslikuks kas kohe või paari nädala jooksul. Suure tõenäosusega järgnevad neile veel 13 osariiki.