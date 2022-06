Elroni rongid hilinevad kuumalaine tõttu

26. juunil tekitasid kolme rongi tehnilised probleemid hilinemisi idasuunal, mis omakorda viisid Tallinna-Tartu ja Tallinna-Narva suunad graafikust välja.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup rääkis ERR-ile, et saabunud kuumalaine on halvanud nende tehnikat: "Loomulikult seda lahendatakse. Hetkel sõidavad rongid täpselt oma võimete piires."

Rongide mootorid kuumenevad üle ning Kulderknupu sõnul ei saa selle vastu mitte midagi teha.

"Ülekuumenemine tähendab lihtsalt seda, et rongid peavad sõitma aeglasemalt. Töökoormus on niigi suur ja kui on veel kuum ka, siis see omakorda võimendub," ütles ta.

Kulderknup rääkis, et nad proovivad olemasolevaid graafikuid säilitada ega hakka sõiduplaane veel ümber tegema.

"Loomulikult on meie tänase juhtkonna koosoleku teema, mida me veel saame teha, et asja parandada ja ikkagi inimesi transportida," ütles Kulderknup.

Teadaanded seitsme Elroni rongi hilinemisest.

Siiani on remondis ka rong, millele sõitis märtsis Tartumaal otsa raskeveok.

Kulderknupu sõnul kestavad rongide remondid mitmeid aastaid: "Tänases maailmaolukorras ei saa remondi valmimise ajaks ühtegi prognoosi anda, kahjuks."

Hetkel veab reisijaid 18 elektri- ja 20 diiselrongi.