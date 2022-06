Tšehhid valmistuvad keeruliseks EL-i eesistumiseks

Peale Prantsusmaad on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 1. juulist Tšehhi Vabariik, kelle kanda jäävad mitmed keerulised teemad, nagu sõda Ukrainas ja kõrge inflatsioon, vahendab Politico .

Tšehhid peavad pool aastat kestva eesistumisperioodi jooksul tegelema kriisihaldusega, püüdes suunata Euroopa Liitu vähendama sõltuvust Vene naftast ja gaasist, koordineerima majandusbloki Ukraina ja Vene poliitikat ning püüdma leida lahendusi kasvavale inflatsioonile eurotsoonis, leides samas lahendusi kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks.

Tšehhid võtavad eesistumisriigi kohustuse üle Prantsusmaalt. Praegusesse eesistujariikide kolmikusse kuuluvad Prantsusmaa, Tšehhi ja Rootsi.

Kui osa eesistujariike kasutab oma rolli pikaajaliste poliitikaeesmärkide läbisurumiseks, siis tšehhid näevad ennast eelkõige kriisihaldajatena. Tšehhi Euroopa asjade minister Mikulas Bek ütles intervjuus Politicole, et nende eesistujariigi perioodi juhtmõte on "sõda Ukrainas ja selle mõju Euroopale".

Viimaste kuude jooksul on Tšehhi valitsus saanud kriitika osaliseks, kuna nad on eesistumiseks vähe ettevalmistusi teinud. Tšehhi ametnike sõnul on eelarve ja inimressurss piiratud, kuid riik saab ülesandega hakkama.

"Me liigume oma eesistumisega edasi tagasihoidlikult," kommenteeris olukorda üks kõrge Tšehhi ametiisik.

Eesistumise prioriteetide sekka jäävad Ukraina jätkuv toetamine ja samal ajal Euroopa majanduste töös hoidmine. Ühe kõrge ametniku sõnul on oht, et inimestel tekib sõjaväsimus.

Tšehhid on enne eesistumist selgelt välja öelnud, et nad keskenduvad eelkõige Euroopa energiaga varustamise kindlustamisele kui Euroopa majanduste süsinikuheite vähendamisele. Samas lubas minister Bek, et roheteemasid ei unustata eesistumise ajal ära.

Eesistumise teeb keerulisemaks piiratud eelarve, mille pärandas praegusele valitsusele eelmine peaminister Andrej Babiš, kes oli eesistumiste mõttekuse suhtes skeptiliselt meelestatud. Kuigi uus valitsuskoalitsioon on eesistumisele raha juurde leidnud, on kogueelarve siiski väiksem kui näiteks 2009. aasta Tšehhi eesistumine.

Nõukogu eesistujariigiks on rotatsiooni põhimõttel üks EL-i liikmesriik, kes vahetub iga kuue kuu järel. Nende kuue kuu jooksul juhatab eesistujariik nõukogus kõigi tasandite koosolekuid ja istungeid, aidates tagada nõukogus EL-i töö järjepidevuse.