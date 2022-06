Euribori tõus on kasvatanud huvi intressi fikseerimise vastu

LHV on üks Eesti pankadest, kus on võimalik eluasemelaenu intressimäär fikseerida. Panga eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul on viimastel kuudel varasemast rohkem küsitud eluasemelaenude fikseerimise kohta, kuid tehinguni jõutakse harva.

"Võib-olla see eksikoht ongi see, et kui küsitakse fikseerimist, siis arvatakse ekslikult, et fikseeritakse tänane euribori tase, mis tegelikult ei ole nii. Fikseeringu hind on oluliselt kõrgem, sest ennustatakse euribori tõusu. Kui klient läheb spekuleerima, ehk proovides fikseerida, et olla võidus, siis tegelikult see tõenäosus on väga väike. Põhjus on see, et kliendid tunnevad huvi fikseerimise vastu siis, kui intressid on juba kõrged. Ehk väga raske on võita," rääkis Vatsel.

Kodulaenu kuumakse sõltub marginaalist, mis praegu uute kodulaenude puhul on ligi kaks protsenti, ja tavaliselt kuue kuu euriborist, mis hetkel on 0,22 protsenti.

Vatsel toob näite, et kui klient sooviks praegu euribori osa fikseerida, saaks seda teha tasemel 2,05 protsenti. See teeks koguintressiks enam kui 4 protsenti.

LHV panga sõlmitud eluaseme laenudest alla ühe protsendi on fikseeritud intressimääraga. SEB panga poolt väljastatud uutest eluasemelaenudest fikseeritakse intressimäär keskmiselt kolmel protsendil lepingutest.

Swedbank kodulaenu intressimäära ei fikseeri, küll aga pakub valikut fikseerida kodulaenu igakuise makse suurust ning sel puhul muutub sõltuvalt intressist laenu lõpptähtaeg.

"Ujuv intress on reeglina inimesele soodsam. Fikseeritud intress, kui inimene selle täna sõlmiks, siis see tähendaks koheselt suuremaid kulusid," rääkis Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Fikseeritud intressimäär tähendab valmisolekut maksta rohkem kindluse ja stabiilsuse eest.

"Kui inimese jaoks on stabiilsus oluline, et ta saab aastaid ette planeerida oma finantskohustusi, siis muidugi soovitan fikseerida intressimäär. Küll aga ajalugu on selgelt näidanud, et igasugused börsipaketid ja muutuvad intressimääraga maksed tulevad pikas perspektiivis soodsamad," ütles kinnisvarafirma 1Partner tegevjuht Martin Vahter.