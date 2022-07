Analüütik: intressi- ja hinnatõus jahutab kinnisvaraturgu

Kui veel juunis rääkis Euroopa Keskpank nii juulis kui ka septembris intressimäära tõstmisest 0,25 protsendi võrra, siis praeguseks on inflatsiooni vähendamise eesmärgil intresse juba 0,5 protsendi võrra tõstetud.

Euroopa pankade vaheline laenuintress hakkas Euroopa Keskpanga otsuse ootuses kerkima juba varem, praeguseks on kuue kuu euribor 0,63 protsenti ning tõus jätkub.

"Järgmised muutused tulevad ka ikkagi septembris ja siis on ka oodata praeguse seisuga tõusu 0,5 protsenti. Samamoodi on tõusu oodata oktoobris ja detsembris ja siis arvatavasti 0,25 protsenti. /.../ Kui nüüd tuua näitena, siis kui laenusumma on suurusjärgus 50 000 eurot, siis kuumakse suurus, kui euribor tõuseb ühe protsendi võrra, tähendab 25 eurot nende laenumaksele lisaks," selgitas Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Nii võiks Pärgma sõnul aastases perspektiivis euribor tõusta 1,5 kuni 2 protsendini. Pikemas plaanis tuleb aga valmis olla suuremakski tõusuks.

"Keskmine laenuperiood on 25 aastat, siis tuleb valmis olla selleks, et euribor tõuseb üle ühe, üle kahe, üle kolme. Ajalooliselt on olnud ka üle viie protsendi. Peaks olema kindlasti valmis selleks, et kogu laenuperioodi jooksul võib euribor tõusta," ütles Pärgma.

Ta lisas, et juba praegu on näha enam laenuotsuste kaalumist, kuid laenuotsuste edasilükkamist mitte.

Arvestades aga nii euribori kui ka üldist hinnatõusu, on Uus Maa kinnisvarabüroo analüütiku Risto Vähi sõnul siiski kinnisvaraturul tehingute vähenemist oodata.

"Kindlasti ta mõjutab neid, kellel euribori tõus võib laenuvõimekuse viia enda hakkamasaamise piirini. Laenu antakse ikkagi teatava protsendi ulatuses kõikidest sissetulekutest ja kui see nüüd sinna piiri peale jõuab, siis mõjutab küll. Me hakkame nägema seda, et ilmselt võetakse laenu vähem, ostetakse vähem, tehinguaktiivsus väheneb, aga see on kindlasti ainult üks osa. Siin on ka suur hinnatõus, üleüldine ebakindlus - me näeme seda kõike koos," rääkis Vähi.

Nii võib Vähi sõnul näha ka kallima kinnisvara puhul hindade langust, aga mil määral, seda on veel raske prognoosida. Vajadust hinda langetada on juba praegu kallima kinnisvara puhul ette tulnud.

"Me näeme praegu, et eufooria on lõppemas. Väga kõrge hinnaga kinnisvara puhul tõmmatakse oma hinnaootusi allapoole. Kõrgema hinnaga, kus on näha, et sinna on õhku ka sisse pandud, vot seal tullakse küll juba alla," ütles Vähi.