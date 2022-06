London lisas sanktsioonide nimekirja Vene miljardär Vladimir Potanini

Suurbritannia valitsus teatas, et oligarh Potanin lisati sanktsioonide nimekirja, kuna tal on sidemed Kremliga. Potanini on sanktsioonide nimekirja lisanud varem ka Kanada, vahendas The Wall Street Journal.

London keelas venelastele ka juurdepääsu Suurbritannia teenustele, mis võimaldavad kolmandatel isikutel hallata või hoida vara teise isiku nimel. Tegemist on populaarse meetmega, kus rikkad venelased saavad jääda anonüümseks.

Potanin kontrollib Venemaa suurfirmat Interros. Prantsusmaa suurpank Societe Generale SA teatas aprillis, et müüb oma osaluse Venemaa finantsfirmas Rosbank Interrosele. Suurbritannia võimude teatel toetab Potanin Venemaa valitsust, kuna ta kontrollib Rosbanki. Londoni hinnangul on Potanini varanduse suuruseks umbes 16 miljardit dollarit.

Putini sugulane Tsivileva on Venemaa energeetikasektoris tegutseva JSC Kolmar Group president.