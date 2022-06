Rahandusministeerium Bolti tegevuses probleemi ei näe

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et Bolt maksab kulleritele, et need viiksid toitu restoranidest inimestele koju, aga makse Bolt tulult kinni ei pea – selle asemel on ettevõte pununud toidukulleriäri ümber juriidilise skeemi, mille tulemus on maksuvaba tsooni loomine.

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi ütles ERR-ile, et Bolt on olnud riigiasutustega kontaktis ja nende tegevus vastab Eestis kehtivatele reeglitele. Põhimõtteliselt kui ettevõte pakub platvormi, mille kaudu on võimalik eraisikutel tellida Boldi kaudi kulleritelt toidu kojuvedamise teenust, ei peagi kullerid Eesti seaduste kohaselt Boldis töötama.

Sisuliselt võivad kullerid kasutada ettevõtluskontot, millele laekuvatest summadest võetakse automaatselt maha maksudeks 20 protsenti. Samuti võivad kullerid teha tööd füüsilisest isikust ettevõtjana, osaühingu alt ja viimaks, ka eraisikuna, deklareerides kord aastas makse ja need ka ära makstes.

Seejuures on Liivamäe sõnul oluline, et Bolt on oma kulleritele teada andnud, et arvele laekub ettevõtlustulu ja kullerid peavad sellelt maksud ise ära maksma.

Liivamäe sõnul on kullerite olukord sarnane taksondusega, kus taksojuhid ise osutavad eraisikust klientidele teenuseid, platvormid viivad vaid sõita soovijad ja taksojuhid omavahel kokku ja tegelevad arveldamisega. Maksud peavad taksojuhid ise deklareerima ja ära maksma.

"Ma ei tea, kuidas need suhted seal on. Kes kellega lepingulises suhtes asub. Näiteks autojuhi puhul ma saan pärast arve, seal on kirjas täpselt, et kes mind sõidutas. Kes oli teenuse osutaja," rääkis Liivamägi.

"Tunnistan, ei ole ise Boldi kaudu toitu tellinud. Ma ei tea, millise tšeki, ma sealt vastu saan või millise kviitungi, selle toidu tellimuse eest, et kuidas neil see mudel on. Mõnikord on nii, et minule kui tellijale, jah loomulikult, ma ei ütle, et ma tahan, et see Jüri või Mari mulle toidu toimetab. Minu jaoks on see keskkond, kus ma tellin. Aga õigustikult alati ei pruugi kõik olla täpselt nii, nagu mulle siis tellijana tundub. Kuskil on mingid tingimused kirjas tõenäoliselt, et mis kõik reeglid on," märkis Liivamäe.

Põhimõtteliselt ütles Liivamäe seega, et Eesti on uudsete platvormitööde tekkele reageerinud üritades neid varasematesse raamidesse mitte suruda ja võimaldada uutel mudelitel areneda. Kui praegu on inimestel võimalik ise otsustada, kui palju tunde ta soovib tööd teha, tööpakkuja on mõni platvorm ja kui teenust osutatakse inimestele, siis on võimalik neid töid vaadelda Eestis ettevõtlusvormina ning ka teistmoodi ja madalamalt maksustada.

Lõplikult kontrollib Eestis maksuteemasid maksu- ja tolliamet, märkis Liivamäe.

"Maksuamet saab Boldiga ühendust võtta ja ära hinnata, kuidas need tingimused on ja selle läbi kujundada seisukohad, kuidas peaks maksustamine olema. Lõpuks vaidlema hakates otsustab kohus. Väga tõenäoline on, et Boldiga sel teemal suheldakse," rääkis Liivamägi.

Kui Postimehes ütles Bolti konkurent Wolt, et nemad Bolti moodi ei soovi ja ei saa käituda, siis Liivamäe sõnul tegelikkuses on ka Woldis tööl kullereid, kes kasutavad ettevõtluskontot või teevad tööd isikliku OÜ alt. Wolt alustas tema sõnul Soome ettevõttena ja seal peavad kõik kullerid töötajad olema. Woldi Eestisse laienedes algselt kasutati ka siin sama mudelit, kuid praeguseks on ettevõte ka teisi mudeleid siin kasutama hakanud.