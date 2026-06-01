Seadusemuudatusega keelatakse alla 10-aastastel elektritõuksiga liiklemine

Plaanitava seadusemuudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolitus ja tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Ka lubaks seadus hakata lapsevanemaid trahvima.

Kui teismelistelt jalgratturitelt nõuab kehtiv seadus koolituse läbimist ja ratturieksami tegemist, siis elektritõukerattaga võib 25 kilomeetrit tunnis mööda tänavaid sõita iga juntsu ilma, et tal oleks liiklusreeglitest vähimatki aimu.

Sel nädalal saadab valitsus riigikokku eelnõu, millega hakatakse järgmise aasta märtsist elektritõuksi juhtidelt nõudma ratturi juhiluba.

"Seal on tähtsamad punktid, et alla 10-aastased ei tohiks avalikus liikluses tõukeratastega või kergliikuritega sõita," ütles taristuminister Kuldar Leis.

10- kuni 15-aastased tohivad elektritõukeratastega sõita vaid juhul, kui nad läbinud ratturikoolituse ja teinud vastava eksami või kui neil on AM ehk mopeedi juhiluba. Seda saab taotleda alates 14. eluaastast.

Uus eelnõu annab politseile õigus karistada kuni 160-eurose trahviga nii neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturiluba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida.

"Karistada saab ikka vanemat, kes on selle sõiduki omanik või valdaja. Aga ta peab oma lapsele omakorda tegema selgeks, et ta ei saa anda teisele lapsele seda sõidukit edasi," lausus Leis.

"Politseil tekib ka õigus konfiskeerida tõukeratas. Praegu on kaks kohtulahendit käimas ja kui need annavad politseile õiguse konfiskeerida, siis isegi seadusemuudatust vaja ei ole," lisas minister.

Paarkümmend aastat jalgrattakoolitusi teinud Eve Tellissaar peab juhiloa nõude kehtestamist igati mõistlikuks, sest aasta-aastalt jäävad laste liiklusteadmised nõrgemaks. Senist rattakoolitust aga päris üks-ühele tema sõnu tõukeratturitele üle kanda ei saa.

"Just sõidu osa peaks natuke mugandama või tegema spetsiifilisemaks. Aga jalgrattakoolituse baaskoolitust, just teoreetilist koolitust, see kõik peaks olema tõukeratta juhil täpselt sama. Hoiakuid ja liiklusteadmisi ja – mis kõige tähtsam – et me arvestaksime üksteisega, on vaja ikkagi rõhutada. Aga praktiline osa, sõidudünaamika on ikkagi erinev," lausus Tellissaar.

Edaspidi saab 6400-eurose trahvi määrata firmale, mille tõukerattaga tabati sõitmas teismeline, kel ratturiluba puudub. Bolt ei rendi juba praegu alla 16-aastastele rattaid, aga sellegipoolest on plaanis viia sisse senisest karmim isikutuvastuskord.

"Praeguse plaani kohaselt see toimiks üsna sarnaselt Bolt Drive`i platvormiga, kus kasutaja peab laadima üles dokumendifoto ja seda siis võrreldakse tema selfie-pildiga reaalajas," ütles Bolti pressiesindaja Kaarel Kook.

Kui aga mõni teismeline plaanib dokumendikontrolli üle kavaldada, siis tasub teada, et Boltile määratud tuhandetesse eurodesse küündiva trahvi kavatseb ettevõte sõitjalt sisse nõuda.