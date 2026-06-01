X!

Seadusemuudatusega keelatakse alla 10-aastastel elektritõuksiga liiklemine

Eesti
Elektritõukeratas.
Elektritõukeratas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Plaanitava seadusemuudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolitus ja tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Ka lubaks seadus hakata lapsevanemaid trahvima.

Kui teismelistelt jalgratturitelt nõuab kehtiv seadus koolituse läbimist ja ratturieksami tegemist, siis elektritõukerattaga võib 25 kilomeetrit tunnis mööda tänavaid sõita iga juntsu ilma, et tal oleks liiklusreeglitest vähimatki aimu.

Sel nädalal saadab valitsus riigikokku eelnõu, millega hakatakse järgmise aasta märtsist elektritõuksi juhtidelt nõudma ratturi juhiluba.

"Seal on tähtsamad punktid, et alla 10-aastased ei tohiks avalikus liikluses tõukeratastega või kergliikuritega sõita," ütles taristuminister Kuldar Leis.

10- kuni 15-aastased tohivad elektritõukeratastega sõita vaid juhul, kui nad läbinud ratturikoolituse ja teinud vastava eksami või kui neil on AM ehk mopeedi juhiluba. Seda saab taotleda alates 14. eluaastast.

Uus eelnõu annab politseile õigus karistada kuni 160-eurose trahviga nii neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturiluba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida.

"Karistada saab ikka vanemat, kes on selle sõiduki omanik või valdaja. Aga ta peab oma lapsele omakorda tegema selgeks, et ta ei saa anda teisele lapsele seda sõidukit edasi," lausus Leis.

"Politseil tekib ka õigus konfiskeerida tõukeratas. Praegu on kaks kohtulahendit käimas ja kui need annavad politseile õiguse konfiskeerida, siis isegi seadusemuudatust vaja ei ole," lisas minister.

Paarkümmend aastat jalgrattakoolitusi teinud Eve Tellissaar peab juhiloa nõude kehtestamist igati mõistlikuks, sest aasta-aastalt jäävad laste liiklusteadmised nõrgemaks. Senist rattakoolitust aga päris üks-ühele tema sõnu tõukeratturitele üle kanda ei saa.

"Just sõidu osa peaks natuke mugandama või tegema spetsiifilisemaks. Aga jalgrattakoolituse baaskoolitust, just teoreetilist koolitust, see kõik peaks olema tõukeratta juhil täpselt sama. Hoiakuid ja liiklusteadmisi ja – mis kõige tähtsam – et me arvestaksime üksteisega, on vaja ikkagi rõhutada. Aga praktiline osa, sõidudünaamika on ikkagi erinev," lausus Tellissaar.

Edaspidi saab 6400-eurose trahvi määrata firmale, mille tõukerattaga tabati sõitmas teismeline, kel ratturiluba puudub. Bolt ei rendi juba praegu alla 16-aastastele rattaid, aga sellegipoolest on plaanis viia sisse senisest karmim isikutuvastuskord.

"Praeguse plaani kohaselt see toimiks üsna sarnaselt Bolt Drive`i platvormiga, kus kasutaja peab laadima üles dokumendifoto ja seda siis võrreldakse tema selfie-pildiga reaalajas," ütles Bolti pressiesindaja Kaarel Kook.

Kui aga mõni teismeline plaanib dokumendikontrolli üle kavaldada, siis tasub teada, et Boltile määratud tuhandetesse eurodesse küündiva trahvi kavatseb ettevõte sõitjalt sisse nõuda.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:41

Väikese Marveli isa: viis aastat on meie peres olnud pauk paugu järel

21:28

Setomaal sai lapsed lohehammastele pilte joonistada

21:20

Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

21:14

Seadusemuudatusega keelatakse alla 10-aastastel elektritõuksiga liiklemine

21:05

Erikomisjon arutas piiranguid ametnike liikumisele erasektorisse

21:05

Teisipäeval võib sadada hoovihma

20:46

Narva volikogu opositsioon valis omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid Uuendatud

20:43

Leukeemiat põdev Ruudi: tahan saada arstiks, et vähihaigeid lapsi aidata

20:42

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

20:35

Magyar nõuab Orbáni-meelse presidendi tagasiastumist

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

16:02

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

08:18

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

12:54

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

31.05

Sõja 1558. päev: Ukraina tabas naftatehast Saratovis Uuendatud

18:49

Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

31.05

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

11:03

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

08:15

Purga algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve

15:12

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

ilmateade

loe: sport

21:20

Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

20:42

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

20:10

EstAmil võidutsesid Raumolin ja Sikk

19:48

Suri sõudekorüfee Jaan Tults

loe: kultuur

16:23

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

14:31

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

14:13

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

13:21

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

loe: eeter

21:41

Väikese Marveli isa: viis aastat on meie peres olnud pauk paugu järel

20:43

Leukeemiat põdev Ruudi: tahan saada arstiks, et vähihaigeid lapsi aidata

20:17

Vähihaige Roosi ema Janely Trahv: kõige raskem on elada teadmatuses

20:13

Galerii: Kadrioru pargis toimus heategevuslik Pardiralli

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

18:35

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

18:30

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

15:30

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

15:25

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

15:20

Raadiouudised (01.06.2026 15:00:00)

13:25

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

13:20

Ryanair lõpetab sügisest otselennud Tallinnast Berliini

13:20

Bulgaariat ootab EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus

13:15

Riigikogus olev eelnõu muudab tiheasustusaladel ehitamise lihtsamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo