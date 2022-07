Amet kutsub inimesi üles teatama agressiivsetest laenupakkujatest

TTJA kutsub kõiki tarbijaid üles edastama ametile vihjeid krediidiandjate poolt edastatud SMS-ide ja e-kirjade kohta, milles õhutatakse tarbijaid võtma laenu või suurendama krediidilimiiti, näiteks mingi sündmuse lähenedes.

Samuti ootab TTJA vihjeid krediidiandjate sellise tegevusese kohta, milles survestatakse tarbijat poolelijäänud laenutaotlust lõpetama, näiteks järjepidevate SMS-ide või telefonikõnede kaudu, edastas ameti pressiesindaja teisipäeval.

TTJA selgitas, et tarbijatele saadetavate SMS-ide või e-kirjade puhul on tegemist otseposti, mitte reklaamiga. Otsepost on teave, mis on tarbija poolt tellitud, nimeliselt saadetav teave, s.t see teave ei ole suunatud avalikkusele. Lisaks on otseposti saatmise eelduseks tarbija eelnev nõusolek.

Kuigi otsepostile reklaamiseadus ei kohaldu, on tarbija õigused siiski kaitstud tarbijakaitseseaduse alusel. Tarbijakaitseseadus keelab muuhulgas agressiivse kauplemisvõtte kasutamise, rõhutas amet.

Agressiivseks kauplemisvõtteks loetakse kaupleja tegevust, kus muuhulgas liigse mõjutamise kaudu oluliselt või tõenäoliselt kahjustatakse keskmise tarbija valikuvabadust ning selle mõjul tarbija teeb või tõenäoliselt teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks.

TTJA tõi ka näiteid agressiivsetest kauplemisvõtetest, millest üks oleks eriliste asjaolude või päevakajaliste sündmuste raames tarbijale agressiivse laenupakkumise saatmine. Erilisteks asjaoludeks võib olla tarbija raske majandusliku olukorra ärakasutamine – näiteks üleskutse võtta elektriarvete tasumiseks või sünnipäeva või jõulukinkide ostmiseks laenu.

Päevakajalisteks sündmusteks on krediidiandjate poolt tarbijate mõjutamine võtmaks konkreetse sündmuse saabumise eel selle tähistamiseks laenu. Sellisteks sündmusteks võib olla näiteks jaanipäev, sünnipäev, "vääriline" suvepuhkus, Eestis toimuv rahvusvaheline üritus jne, edastas ameti pressiesindaja.

Teise näitena agressiivsetest kauplemisvõtetest tõi amet tarbija survestamise laenutaotluse pooleli jätmise korral seda lõpetama.

Tarbija liigne survestamine avaldub selles, et kui tarbija alustab krediidiandjale laenutaotluse esitamist, aga jätab selle mingil põhjusel pooleli, hakkab krediidiandja tarbija poole näiteks telefonikõnede, SMS-ide või e-kirjade kaudu korduvalt pöörduma ning uurima, miks laenutaotlus on jäetud esitamata.

"Eelpool mainitud krediidiandja poolsetel tegevustel võivad olla agressiivse kauplemisvõtte tunnused, mille kasutamine on aga keelatud," rõhutas ameti esindaja.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet palub kõigil, kellel on kokkupuuteid selliste krediidiandjate tegevusega, sellest teavitada TTJA-d e-posti [email protected] teel, edastades kuvatõmmised, kus on tuvastatav ka krediidiandja nimi.