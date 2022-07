WSJ: toormehindade langus võib leevendada inflatsioonisurvet

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et toorainete hindade hiljutine langus tekitab investorite ja analüütikute seas lootust, et inflatsioonisurve hakkab leevenema. Vask, nisu, saematerjal, nafta olid juunis alguses odavamad kui märtsis.

Toormehinnad on praegu endiselt kõrgel tasemel. Hinnalangust mõjutab praegu nõudluse ja pakkumise tasakaalu muutumine. Siiski näevad mõned investorid märke, et USA Föderaalreservi rahapoliitika vähendab nõudlust toorainete järele veelgi, vahendas The Wall Street Journal.

"Toormehindade mõõdukas langus on selge tõend selle kohta, et inflatsioon on aeglustumas," ütles finantsfirma Navellier & Associates analüütik Louis Navellier.

USA Föderaalreserv proovib ohjeldada inflatsiooni, mis on kõrgeimal tasemel alates 1980. aastate algusest. USA võimud tahavad vähendada nõudlust, kuid vältida majanduslangust.

Analüütikute hinnangul tuleneb osa toormehindade langusest investorite tegevusest, kes kiire inflatsiooni tõttu investeerisid palju raha kütuse-, metalli-, ja põllukultuuride turgudele. Investeerimisfirma JPMorgan analüütiku Tracey Alleni sõnul lahkus hiljuti toormeturgudelt umbes 15 miljardit dollarit. See oli neljas järjestikune nädal, kui investorid võtsid nendelt turgudelt raha välja.

"Ma ei tea, kas keskpanga poliitika aeglustab majandust, kuid investorid panustavad just sellele," ütles finantsfirma StoneX Group maakler Craig Turner.

Toormehindade hiljutine tõus tulenes pandeemiast tingitud tarnehäiretest. See surve on nüüd leevenemas. USA naftatoodang oli eelmisel nädalal keskmiselt 12,1 miljonit barrelit päevas. See on suurim näitaja alates 2020. aasta aprillist. Brenti toornafta hind on praegu 113,19 dollarit barreli kohta.

Soe ilm USA-s, Euroopas ja Austraalias suurendab lootust, et Venemaa sõjaline tegevus ei tõsta maailmaturul enam märkimisväärselt põllukultuuride hinda. Teravilja ja õliseemnete hinnad tõusid järsult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kuid on langenud nüüd samale tasemele, kus nad olid veebruari lõpus, teatas The Wall Street Journal.