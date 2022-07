Clyde Kull: mulle riigisaladuse loa andmisest keeldumine pole põhjendatud

"Olen töötanud Eesti välisteenistuses 30 aastat, millest kuni 2021 aasta kevadeni oli mul vähemalt salajase taseme riigisaladuse luba pikendatud kaheksal korral. Olen kogu oma 30-aastase välisteenistuse staaži juures pühendunud Eesti vabariigi teenimisele ja kinnitan, et mitte mingit sisulist ega vormilist põhjust riigisaladuse loa pikendamise keeldumisest ei ole ma alust andnud," kirjutas Kull teisipäeval enne kohtuistungi algust meediale läkitatud avalduses.

Riigisaladuse luba on vajalik diplomaatiliste töökohuste täitmiseks, sõnas Kull. "Pärast seda, kui kapo otsustas 18. mail 2021 riigisaladuse luba mitte pikendada, kutsuti mind presidendi 20. mai otsusega tagasi välisministeeriumisse oma ametikohalt Pariisis, kus olin suursaadik Prantsusmaal ja OECD juures. Olen veendunud, et tegemist on suure eksitusega ja soovin enda õigusi kaitsta," kirjutas Kull.

Kull on varemgi teinud katseid, et kohus tema kaebuse riigisaladuse loa andmisest keeldumise vastu arutada võtaks. 17. detsembri 2021 määrusega jättis Tallinna halduskohus Kulli kaebuse läbi vaatamata. "Kohus leidis, et kuna ma ei tööta enam ametikohal, mis nõuab riigisaladusele juurdepääsuluba, siis puudub alus kaebuse läbi vaatamiseks," ütles Kull.

17. juunil esitasid vandeadvokaadid Aivar ja Marko Pilv Kulli apellatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, mille kohus rahuldas ning saatis asja sisuliseks läbivaatamiseks tagasi Tallinna halduskohtusse.

Kulli suhtes on ka prokuratuuri poolt alustatud kriminaalmenetlus omastamise (esinduskulud) ning väidetava riigisaladuse hoidmise rikkumise küsimuses, mis nüüdseks on lõpetatud. Prokuratuur pole esimese kahtlustuse, omastamise osas, kohtueelset menetlust veel lõpule viinud. Nüüdseks on riigisaladuse osa kahtlustusest ära kukkunud.

Kull on varem nentinud, et riigiprokuratuur ja kapo on tema ja ta karjääri hävitanud.