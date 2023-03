Clyde Kulli kriminaalasi lõppeb ilmselt oportuniteediga

Kui kohus taotluse kinnitab, nõustub süüdistatav hüvitama 7500 eurot tekitatud kahju ja tasuma riigile 25 000 euro suuruse kohustuse, teatas riigiprokuratuur.

Kull tunnistas kolmapäeval Harju maakohtus toimunud istungil tegude toimepanemist.

Süüdistuse kohaselt on Kull esitanud esinduskuludena ca 7500 euro eest kulutusi, milleks tal õigust ega alust ei olnud. Süüdistus on esitatud selles, et Kull taotles esinduskuludena isiklike kulutuste hüvitamist, mis olid seotud tema enda ning tema pereliikmete ja sõpradega või tuttavatega toimunud üritustega.

Riigiprokuröri Laura Aiaotsa sõnul on õiguskaitseasutuste töö tagada, et kuritegevus ei tasuks end ära. "Kriminaalmenetluse eesmärk on jõuda selleni, et kuriteo toime pannud inimene hüvitaks tekitatud kahju ja vastutaks oma teo eest. Riigi reaktsioon peab olema selline, mis hoiab nii inimest ennast kui ka teisi edaspidi kõige suurema tõenäosusega õiguskuulekana. See tagajärg ei pea alati olema kriminaalkaristus, vaid sõltuvalt asjaoludest võib mõni muu lahendus olla tulemuslikum," ütles Aiaots.

Veel paar nädalat tagasi kinnitas Clyde Kull Harju maakohtu eelistungil oma süütust ja oli valmis seda koos advokaat Aivar Pilvega tõestama suveni kestvatel kokku 18 avalikul istungil, ent kolmapäeval toimus juba istungi alguses ootamatu pööre: advokaat Pilv tegi kohtule ettepaneku lõpetada kohtumenetlus otstarbekuse põhimõttel, kirjutas Eesti Ekspress.

Oportuniteedi põhimõttel menetluse lõpetamine tähendab, et inimene on õigusrikkumise toime pannud, kuid kriminaalkaristuse asemel määratakse tema mõjutamiseks kohustus.

"Kuna Clyde Kull tunnistas kohtuistungil süüdistuses nimetatud tegude toimepanemist ja vabandas ka maksumaksja raha kuritarvitamise eest, ta on valmis hüvitama kuriteoga tekitatud kahju ja lisaks sellele tasuma riigile 25 000 euro suuruse kohustuse, siis prokuratuuri hinnangul tagab see nii piisava mõju süüdistatavale kui ka õigusemõistmise ennetava eesmärgi," lisas riigiprokurör.

Taotluse kinnitamise otsustab kohus. Kui kohus taotlust ei kinnita, siis kohtumenetlus jätkub. Kohtumenetlus jätkub ka siis, kui kohus taotluse kinnitab, kuid mõni kohustus jääb täitmata.