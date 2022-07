Galerii: president tunnustas tublimaid koolilõpetajaid

"Täna lähetan ma teid siit Kadriorust teele hariduse suursaadikutena," ütles Karis. "See tähendab, et ma palun teil hariduse ja harituse vaimu kanda ning levitada samasuguse hoolega, millega diplomaadid on läbi aegade seisnud Eesti eest. Kuhu iganes õpingud, töö või muud elusündmused teid viivad, on teie kätes ohjad, millega saate ühiskonda suunata targemaks ja haritumaks."

Riigipea sõnul algab hariduse väärtustamine pisiasjadest nagu omaenda õpetajate tunnustamine ja tänamine. Samuti valmisolekust toetada sõprade ja lähedaste püüdlusi end täiendada.

"Kui teist saavad otsustajad, siis selle eest seismine, et iga taseme haridus oleks kõigile kättesaadav ja kvaliteetne," ütles Karis. "Aga hariduse eest seismine tähendab ka söakust astuda vastu katsetele tõsta pinnapealsus kõrgemale haritusest."

Roosiaeda oli sel aastal kutsutud ligi tuhat tänavust üld- ja kutsehariduse ning kõrgkoolide lõpetajat igast Eesti koolist. Vastuvõtt silmapaistvatele koolilõpetajatele toimub alates 1922. aastast.