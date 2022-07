Eestis pöördus uute autode müük uuesti langusse

Eesti uute autode turul jätkub üles-alla kõikumine. Kui mais jõudis sõiduautode müük 2021. aasta tasemele, siis juunis kukkus see taas veerandi võrra.

Juunis müüsid automüüjad Eestis 1931 uut sõiduautot, mida oli eelmise aasta juunikuuga võrreldes 26 protsenti vähem, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL). Esimese poolaastaga on tänavu antud klientidele üle kokku 11 074 uut sõiduautot ehk 14,4 protsenti vähem kui mullu samal perioodil.

Jätkuvalt on kõige populaarsemateks segmentideks keskmised ja väiksemad maasturid, mis kokku moodustasid juunis üle poole (58,6 protsenti) kõigist uutest sõiduautodest.

Alternatiivkütuseid kasutavate sõiduautode osakaal oli juunis 36,2 protsenti, neist hübriidautosid 629, elektriautosid 47 ja CNG gaasiautosid 23.

Toyota jätkab kõige populaarsemate automarkide edetabeli tipus. Juunis eelistasid Toyotat 444 klienti. Järgnesid Škoda ja Volkswagen, vastavalt 258 ja 219 müüdud sõiduautoga.

Mudelite esikolmikusse jõudsid Toyota RAV4 (198), Volkswagen T-Roc (81) ja Toyota Corolla (67).

Müük on languses ka tarbesõidukite turul – juunis anti klientidele üle 437 uut tarbesõidukit, mis jäi möödunud aasta juunikuu tulemusele alla 15,3 protsendiga. Kuue kuuga on Eestis tänavu müüdud 2668 uut tarbesõidukit, mida on 11,5 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Veokite segmendis olid juunis edukaimad Scania ja Volvo, vastavalt 31 ja 24 müüdud veokiga.