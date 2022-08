Surugaasi kõrge hind on muutnud huvi CNG-autode vastu pea olematuks

Kui aasta tagasi oli CNG ehk surugaasi kilo hind tanklates umbes ühe euro ringis, siis praegu tuleb selle eest maksta kolm ja pool eurot.

Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul on CNG hinnatõus otseselt seotud maagaasi hinna tõusuga.

"Kui praegu vaadata, mis on maagaasi hinnad, siis jah, eelmise aastaga võrreldes on enam kui kümne- või kuni 20-kordne hinnatõus toimunud. Kui 200 eurot megavatt-tund on maagaasi hind, sealt tuleb kahjuks seos ka autokütusena CNG hinda," selgitas Kärsna.

Tema sõnul ostavad inimesed sellise hinnatõusu tõttu CNG gaasi lihtsalt vähem ja sõidavad pigem bensiiniga.

Seadmete kontrollimise ja sertifitseerimisega tegeleval ettevõttel Kiwa Eesti on kokku 36 autot, millest 29 sõidavad CNG-ga. Ettevõtte tegevjuht Tõnu Roosaar ütles, et praegu ei ole nad veel jõudnud kulude kokkuhoiuks midagi ette võtta, kuid see on plaanis.

"Kuna need muutused on olnud nii lühikese aja jooksul, siis nii kiiresti neile mingite muude meetoditega reageerida ei saa, kui lihtsalt kulud kuidagi ära kannatada," ütles ta.

"Meil järgmisel aastal pool nendest masinatest läheb vahetusse, kuna nende liisinguperioodid saavad läbi. Siis me ilmselt enam CNG poole nii ei vaata, ongi siis kas bensiin või hübriid, et hoida ka keskkonnasäästlikumat poolt," lisas Roosaar.

Lisaks praegustele CNG-ga sõitjatele on hinnatõus mõjutanud ka CNG autode müüki. Vokswageneid ja Škodasid müüva Møller Auto müügijuhi Andrias Kirsi sõnul on huvi CNG autode vastu praegu sisuliselt olematu.

"Kui varem oli suur põhimõte selle puhul, et osta auto, millega on väga odav läbida 100 kilomeetrit, siis antud hindade valguses, mis on gaasiturul juhtunud, on ta põhimõtteliselt kõige kallim variant ja seega on see turg seal omajagu ära kukkunud või võib öelda, et peaaegu täiesti ära kukkunud," rääkis Kirs.