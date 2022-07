Enefit Green ehitab Purtsesse tuule-päikese hübriidjaama

Purtse elektriparki ehitab Enefit Green viis uut elektri-tuulikut ja ligikaudu 49 tuhat paneelist koosneva päikese-elektrijaama.

Lääne- ja Ida-Virumaa piirile kerkiv taastuv-energiapark peaks hakkama aastas elektrienergiat tootma 78 gigavatt-tundi.

"Sellise lahenduse kasuks otsustasime selle pärast, et Eestis on taastuvenergiat vähe ja teiseks annab sama liitumispunti kasutamine võimaluse investeeringuid mõistlikult teha. Tegu on nn hübriidlahendusega, mida Eestis pole sellises mahus varem tehtud. Tuulepargi investeering on 28 miljonit eurot ja päikesepargis 19,5 miljonit eurot ehk kokku siis 47,5 miljonit eurot," rääkis Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.