Purtse tuulevarjutuse vaidlus võib saada kohtuvälise lahenduse

Kui Enefit Green 2023. aastal Purtses tuulepargi avas, olid Tartu Hoiu-laenuühistu tuulikud seal kandis juba mitu aastat tuulest raha tootnud. Tartu Hoiu-laenuühistu hinnangul võtavad riigifirma uued ja algsest plaanist võimsamana ehitatud tuulikud nende tuulikutelt tuult ära.

"Enefit Green võtab loomulikult tuult ära ja on selge, et Enefit Green peab hakkama maksma hoiu-laenuühistule kompensatsiooni ja päris arvestatavates summades. Sellepärast, et nad panid oma tuulikud sinna, kuhu nad poleks pidanud neid tegema. Ja alati, kui sa nii midagi teed ja kahjustad teise huve, siis pead selle kompenseerima," ütles Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu esimees Harry Raudvere.

Purtse tuulepark, TLÜ tuulik. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR

Eesti tuulikute turu jaoks ainulaadne ühe arendaja tuulikute varjutamine teise arendaja tuulikute poolt on kõikidele arendajatele heaks õppetunniks, ütles Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv.

"Kõik pargid, kel on uued arendused ja kellel on teisega ühine piir, on selleks valmistunud ja nad koos leiavad parima valiku. Ma loodan, et Eestis rohkem sellist olukorda ei teki. Arendaja soov on panna tuulik püsti ja tootma, mitte käia kohtus ning kulutada aega, raha ja energiat muudele asjadele," sõnas Talv.

Purtse tuulepargi teema on jõudnud kohtusse, kuid osapooled ei välistanud ka kohtuvälist lahendust.

"Kompromissiläbirääkimised käivad ja mingisugustes numbrites on juba kokku lepitud. Ma ütlen, et need numbrid ei ole hoiulaenuühistu jaoks sugugi väikesed - ma olen selles osas täiesti rahul," sõnas Raudvere.

Enefit Greeni kinnitusel kulgeb läbirääkimiste protsess konstruktiivselt ja nad loodavad, et jõutakse peagi kokkuleppele.

Enefit Greenil on Purtses lisaks viiele tuulikule (koguvõimsus 21 MW) ka 49 000 paneeliga päikesepark (koguvõimsus 32 MW) ehk tegu on hübriidpargiga.

Tartu Hoiu-laenuühistu jaoks on Purtse viis tuulikut - Aadu, Peedu, Tseedu, Teedu ja Eedu - Varja tuulepargi esimeseks osaks. Kui selle võimus on 10 MW, siis kogu Varja tuulepargi võimsuseks on planeeritud 225 MW.