Ukraina noored kogevad Värskas esimest korda suitsusauna

Selleks, et Ukraina lapsed saaksid olla natukene aega eemal sõjapõgeniku elu-olust, on Eesti Punane Rist koostöös MTÜ-ga KoosOn korraldanud lastele viiepäevaseid metsalaagreid, mille jooksul juhendajad ja psühholoogid veedavad lastega aega, et neile toeks olla.

"Lapsed nagu lapsed ikka, nad on hästi rõõmsad, aga mõne päeva jooksul hakkavad need "kihid" maha minema ja nähtavale tuleb see, mis päriselt haiget teeb. Seal on muret kodumaa pärast, seal on muret, kuidas siis siin hakkama saada ja kuidas siin koolis hakkama saada, sest Eestis ei saa kooli lõpetada, kui sa eesti keelt ei oska, ja kuidas ma selle keerulise keele ikka ära õpin. Natukene erinevad meie lastest just selle poolest, et nad on harjunud oluliselt karmimate reeglitega," rääkis laagrijuht Pablo Vernik.

Lastele meeldib laagris kõige rohkem puhata ja mängida, aga palju elevust tekitas ka esimest korda käia suitsusaunas.

"Mulle siin väga meeldib, siin on väga hea ja peamine, et siin on väga palju mänge," ütles Vladislava.

"Kõige huvitavam on see, et me oleme metsas ja siin on suur territoorium ja me võime ujuda jões, püüda kalu, seal on lõke praegu, seal võib end soojendada,

aga milleks - praegu on ju juuli. Seal on väikene jalgpalliväljak, on võimalik mängida võrkpalli ja korvpalli. Mulle väga meeldib," rääkis Kirill.

Danilile oli kõige huvitavam saunaskäik. "See oli minu jaoks esmakordne," märkis ta.