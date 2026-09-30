Trump ja AI-firmad sõlmisid vabatahtliku ohutuskokkuleppe

USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval suurte tehnoloogiaettevõtete juhtidega kokkuleppe tehisaru (AI) ohutusstandardite vabatahtlikus kehtestamises ning kordas oma toetust andmekeskuste kiirele laiendamisele. Kokkulepe sõlmiti ajal, kui kasvab mure AI-ga kaasnevate ohtude ja selle tööstusharu üha suurema mõju pärast kogukondadele.

"Ma arvan, et näen tohutut eneseregulatsiooni. Nad mõistavad, et nad peavad ise end reguleerima," ütles Trump ajakirjanikele Valge Maja läänetiiva ees toimunud pressikonverentsil.

Trump ja esindajatekoja spiiker Mike Johnson kohtusid teisipäeval suuremate tehnoloogiaettevõtete tegevjuhtidega, mis kulutavad sadu miljardeid dollareid AI-taristu väljaehitamiseks, sealhulgas andmekeskuste rajamiseks üle kogu riigi. Andmekeskuste ehitamine on tekitanud vastuseisu nii rohujuuretasandil kui ka mõlema partei poliitikutes.

Kokkuleppele kirjutasid alla Trump, Anthropic'u tegevjuht Dario Amodei, Google'i tegevjuht Sundar Pichai, Meta tegevjuht Mark Zuckerberg, OpenAI president Greg Brockman, Nvidia tegevjuht Jensen Huang ning xAI asutaja Elon Musk. xAI kuulub nüüd SpaceX-i koosseisu.

Trump avaldas kokkuleppe teisipäeva hilisõhtul oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. Kokkulepe jätab ukse avatuks tulevasele regulatsioonile, kuid keskendub neljale vabatahtlikule sammule, mida ettevõtted peaksid astuma.

Kokkuleppes öeldakse, et ettevõtted rakendavad tugevat sisekontrolli, teevad koostööd sõltumatu välisaudiitoriga, kes hindavad, kas AI-süsteemid toimivad nii, nagu nende loojad kavandasid ja kas kontrollimehhanismid toimivad, ning moodustavad iga ettevõtte juhatuses komitee, mis hindab sise- ja välisaudiitorite aruandeid, selgub Trumpi sotsiaalmeediaplatvormil avaldatud kokkuleppe koopiast. Ettevõtted lubasid samuti teha tööd selle nimel, et nende AI-tööriistad ei häkiks ega tungiks tehnilistesse süsteemidesse ligi ettekavatsematult.

USA administratsioonile avaldatakse üha suuremat survet seoses AI-ga kaasnevate riskidega pärast seda, kui OpenAI ja Anthropic teatasid, et nende tehisaru agendid on mõnel juhul kontrolli alt väljunud ja häkkinud teiste ettevõtete süsteemidesse.

Andmekeskused, mis pakuvad AI-mudelite treenimiseks ja käitamiseks vajalikku arvutusvõimsust, on kogu riigis tekitanud kohalikes kogukondades vastuseisu, sest kardetakse elektrinõudluse suurenemist, kommunaalteenuste kallinemist ja muid kohalikke mõjusid. Vastuseis andmekeskustele kujutab endast vabariiklaste jaoks poliitilist väljakutset enne 3. novembril toimuvaid USA vahevalimisi.

"See on mõnes mõttes peaaegu nagu põhiseadus," ütles Trump ettevõtetevahelisele kokkuleppele viidates. "Ja maailma kõige suuremad tegijad kirjutasid sellele alla ning mina kirjutasin sellele presidendina alla. Ja see on tõepoolest üks kaitsevorm."

See, mis algas tehnoloogiaettevõtete juhtide kinniste uste taga toimunud lõunasöögina, jõudis avalikkuse ette, kui Trump ilmus koos esindajatekoja spiikri Mike Johnsoni ja hulga tegevjuhtidega Valge Maja sissesõiduteele – alale, kus president annab ajakirjanikele intervjuusid harva. Trump vastas umbes 30 minuti jooksul ajakirjanike küsimustele AI ohutuse ja muude teemade kohta, samal ajal kui tegevjuhid tema taga seisid.

Ebatavaline olukord tekkis ajal, mil administratsioonile avaldatakse üha suuremat survet tegeleda AI-ga seotud riskide ja selle kiire levikuga, ning rõhutas liitlassuhet, mille Trump on tehnoloogiatööstuse juhtidega loonud.

Trump kutsus miljardäridest ettevõttejuhtide hulgast ette Zuckerberg'i sõna võtma. Zuckerberg ütles, et ettevõtted leppisid kokku tugeva sisekontrolli väljatöötamises oma AI-süsteemide jaoks. Trump ütles, et kaalub kümneliikmelise nõukogu loomist, mis hakkaks kontrollima AI-tööriistade ohutust. Ta ei täpsustanud, kes võiksid sellesse rühma kuuluda. Samuti ütles ta, et nimetab peagi uue ametniku, kes hakkab Valges Majas juhtima AI-poliitikat.

Küsimusele, kas tema toetus andmekeskustele võib novembris vabariiklastele kahjulikuks osutuda, vastas Trump, et tehnoloogiaettevõtted teevad tööd selle nimel, et kogukonnad oleksid andmekeskuste ehitamisega rahul.

"Need suured, võimsad, väga rikkad ja väga targad ettevõtted hakkavad kogukondadesse tegema tohutuid investeeringuid," ütles Trump hiljem Valge Maja juurde kogunenud ajakirjanikele.

Ettevõtteid on aga kritiseeritud selle eest, et nad ei tee AI ohutumaks muutmiseks piisavalt. Reutersi/Ipsose üleriigiline küsitlus, mis viidi läbi 17.–20. septembrini, näitas, et 73 protsenti vastanutest kardab, et AI-ettevõtted ei ole teinud piisavalt selleks, et takistada tehisarul ühiskonnale tõsist kahju tekitamast, 55 protsenti vastanutest leidis, et AI arengu aeglustamine oleks hea.

AI-ettevõtete juhid ja investorid kuulusid 2025. aastal presidendiga seotud poliitilise tegevuskomitee MAGA Inc. suurimate üksikannetajate hulka. OpenAI president Greg Brockman ja tema abikaasa Anna Brockman annetasid komiteele 2025. aastal kokku 25 miljonit dollarit, selgub Föderaalse Valimiskomisjoni andmetest.

Trump kohtus tegevjuhtidega samal päeval, kui tema abilised teatasid uuest AI-tööriistast, mis nende sõnul muudab avalikkusele valitsusteenuste kasutamise lihtsamaks. Uue tööriista disaini juhtis Airbnb kaasasutaja Joe Gebbia. Esitlusürituse kavas olid sponsoritena märgitud Silicon Valley ettevõtted Google, SpaceX, Meta ja 8VC.

Trump ütles esitlusüritusel, et pahatahtlikel osalejatel ei tohiks AI-tööriista "teoreetiliselt olla võimalik sisse häkkida". Ta ei esitanud selle väite toetuseks tõendeid. Trump andis teisipäeval valitsusasutustele ka korralduse kasutada tehnoloogiale viidates sõnade tehisintellekt asemel väljendit superintellekt.