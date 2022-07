USA korvpallimängija tunnistas end Vene kohtus narkokuriteos süüdi

Naiskorvpallur Brittney Griner tunnistas neljapäeval, et kandis enda kohvris hašišiõli, kuid enda sõnul ei soovinud ta Vene narkoseadusi rikkuda, vahendab Wall Street Journal .

Vene prokuratuuri sõnul oli Grineril kaasas kaks e-sigareti kassetti, milles sisaldus 0,702 grammi narkootilist hašišiõli, kui ta läbis veebruaris Moskva Šeremetjevo lennujaama turvakontrolli.

Griner oli tagasiteel Venemaale, et mängida UMMC Jekaterinburgi naiskorvpalli klubis, kus ta on tihti mänginud, kui USA-s naiskorvpalli koondises (Women's National Basketball Association) on mänguhooaeg läbi.

Alates Venemaa laiaulatuslikust kallaletungist Ukrainale on Vene-USA suhted erakordselt kehvad.

Vene prokuratuur tutvustas oma süüdistusi eelmine reede ning tõi välja, et leitud hašis oli Grineri isiklikuks kasutuseks. Vene seaduste alusel ähvardab Grinerit Venemaal kuni 10-aastane vangistus.

Uudisteagentuuri TASS teatel tunnistas Griner end kohtus süüdi. Korvpallurit esindava õigusbüroo esindaja Ksenia Ulanova kinnitas, et Griner tunnistas end süüdi. Ulanova sõnul ei kavatsenud Griner enda kohvris narkootikume hoida ning ei plaaninud Vene seadusi rikkuda, teatas TASS.

Grineri kohtuasja järgmine istung on kavas 14. juulil.

USA ametiisikute sõnul on Griner ebaõiglaselt kinni peetud, kuid pole täpsustanud, milllel nende hinnang tugineb.

Ameerikas Ühendriikides tegutsevate advokaatide sõnul on USA-l mõnikord õigus sekkuda, kui on näha, et USA kodanikku võidakse ebaõiglaselt või üleliia karmilt süüdi mõista poliitilistel eesmärkidel.

Venemaa on eitanud, et Grineri kohtuasi on poliitiliselt motiveeritud.