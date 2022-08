USA sportlane Brittney Griner mõisteti Vene kohtus süüdi

31-aastane olümpiakulla võitnud kuldmedalist vahistati veebruaris Moskva lennujaamas ja Vene võimud süüdistasid teda narkokaubitsemises.



Vene prokuratuuri sõnul oli Grineril kaasas kaks e-sigareti kassetti, milles sisaldus 0,702 grammi narkootilist hašišiõli, kui ta läbis veebruaris Moskva Šeremetjevo lennujaama turvakontrolli.

Venemaal on kanepi kasutamine nii meditsiinilisel kui ka muudel põhjustel ebaseaduslik.

Griner ütles neljapäeval Vene kohtule Khimkis, et ta tegi vea ja lootis kohtult leebet otsust. Grineri sõnul ei soovinud ta kellelegi halba ega panna kedagi Venemaal ohtlikku olukorda ega rikkuda Vene seadusi.

Griner tunnistas end eelmine kuu narkokuriteo süüdistustes süüdi. Selle sammu puhul arvati, et Griner soovib vastutuse võtmisega saada kohtult leebemat karistust.

Vene prokuratuur soovis Grinerit karistada 9,5 aasta pikkuse vangistusega. Kohus otsustas Grinerit karistada 9 aasta pikkuse vabadusekaotuse ja miljoni rubla (ligikaudu 16 000 euro) suuruse trahviga.

Korvpalluri kaitsjad on juba teada andnud, et kaebavad kohtuotsuse edasi.



USA valitsus on varem väitnud, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud kohtuasjaga, mida Vene ametivõimud on eitanud.



Samuti on ameerika ametiisikud näidanud valmidust vahetada Griner mõne USA-s vangistuses asuva vangi vastu. USA meedias on spekuleeritud, et Griner võidakse vahetada USA vanglas oleva Vene relvakaubitseja Viktor Buti vastu.

USA presidendi Joe Bideni sõnul on kohtuotsus vastuvõetamatu. Bideni sõnul jätkab tema administratsioon tööd, et vangistatud korvpallur Brittney Griner ja eraldiseisvalt vahi alla võetud USA kodanik ja endine merejalaväelane Paul Whelan USA-sse tagasi saada.