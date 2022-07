President Karis: selgus saabus justkui 12. tunnil

Kauaoodatud selgus uue koalitsiooni ja valitsuse piirjoonte üle on nüüd lõpuks saabunud, otsekui kaheteistkümnendal tunnil, kommenteeris president Alar Karis koalitsiooniläbirääkimiste lõpulejõudmist.

Läbirääkimised kinnitasid, et trafaretne väljend "poliitika on kompromisside kunst" peab endiselt paika, märkis Karis saadetud kommentaaris.

"Poliitikutel seisavad ees töised päevad. On igati põhiseaduse mõtte kohane, et sellises olukorras astub vana valitsus tagasi ja riigikogu koguneb erakorraliselt, et otsustada, kas anda heakskiit uue valitsuse moodustamise alustele," ütles president.

Karis nentis, et Eesti ees seisvad proovikivid ei anna selleks aega, et lasta ajal niisama kulgeda.

"Eesti saab uued ministrid, kes peavad kiiresti alustama tööd, et viia meie inimesed läbi inflatsiooni ja sügisel-talvel ees ootavate energiahindade katsumustest. Endiselt on üliterav Venemaa alustatud sõja järel Euroopat taganud julgeolekukriis," lausus Karis.

Karis kritiseeris nädal tagasi koalitsioonikõneluste venimist ja ütles, et see teeb teda murelikuks. ""Eks ma olen murelik. Ma arvan, et enamus Eesti inimesi vaatab natuke murega selle koalitsioonilepingu või parterite arutelu," ütles Karis.