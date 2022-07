Karis loodab koalitsiooni loomises selgust pühapäevaks

Koalitsioonikõnelusi pidavad Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond pole siiani suutnud moodustada uut võimuliitu.

"Eks ma olen murelik. Ma arvan, et enamus Eesti inimesi vaatab natuke murega selle koalitsioonilepingu või parterite arutelu," ütles Karis.

"Mina loodan, et pühapäevaks saab ikkagi mingisugune selgus majja. Kas minnakse selle kolmikliiduga edasi või on tegemist vähemusvalitsusega või on mingisugune muu lahendus, sest niimoodi see kindlasti jätkuda ei saa, sest kui alustatakse raske sammuga seda suhteliselt lühiajalist koalitsiooni, siis ma arvan, et see ei tööta," rääkis president.

NATO tippkohtumine Madridis tõi Karise hinnangul Eesti jaoks head tulemused.

"Erinevad riigid said teatava kindluse, eriti Balti riikide puhul, kes on allokeeritud siia meid kaitsma ja abistama, meie puhu on tegemist Ühendkuningriigiga. Siit edasi tulebki nüüd liikuda ja vaadata, millised need täpsed sammud saavad olema, sest võimalikult kiiresti tuleb neid samme astuma hakata. See ei tähenda kindlasti seda, et siin on kümneid tuhandeid sõjaväelasi, kes igas erinevas linnas ringi jalutavad, vaid see on ikkagi valmisolek. See tähendab seda, et siin on vastav relvastus olemas, vastavad ruumid olemas, vastavad polügoonid olemas," rääkis Karis.