Tartus avati kaks uut rattaringluse parklat

Tartu kesklinnast ligi kaheksa kilomeetri kaugusel Haagel avati sellel nädalal uus rattaparkla. Reedel enne keskpäeva sealt aga ühtegi ratast võtta ei olnud.

Kuigi rattad ei pruugi parklas iga hetk kättesaadavad olla, suhtuvad kohalikud uude liiklemisvõimalusse positiivselt.

"Ma arvan, et see on hea võimalus, sest see kergliiklustee Tartusse on päris hea. Ma ise kasutan küll. Praegu siin ei ole ühtegi ratast, ma ei teagi, kas siin ei peagi olema, aga ma loodan, et mingi hulk inimesi saab seda kasutada," lütles Toomas.

"Väga hea mõte. Juba siis, kui rattaringlus tekkis, oli küsimus, et miks meile ei tulnud ja et siit oleks väga hea sõita linna. Veel ei oska öelda, kuidas see kättesaadavus on, aga ma loodan, et alati on (rattad) olemas, et panevad vastavalt vajadusele neid rattaid siia," ütles Esko.

Tartu linnatranspordi juhi Roman Meeksa sõnul võiks kahe nädala jooksul rataste kättesaadavus uutes parklates paraneda.

"Kogu rataste paigutamist haldab meil süsteem ja see süsteem on iseõppiv ehk tehisintellekt. See võtab umbes kaks nädalat, kuni ta õpib inimeste igapäevast käitumist. Sügisel tuleb tal tõenäoliselt natukene ümber õppida," lausus Tartu linnatranspordi juht Roman Meeksa.

Lisaks Haagele avati rattaringluse parkla ka Vahi tööstuspargis. Suve lõpuks plaanitakse luua rattaringluse kasutusvõimalus ka Kambja vallas: Ülenurmel, Tõrvandis ja Külitses.

Linnast kaugemale süsteemi laiendamisega soovib linn vähendada autostumist. Kuigi ka Ülenurmel peetakse rattaringlust heaks alternatiiviks, eelistavad mitmed kasutada siiski autot.

Lisaks parklate arvu suurendamisele tõstis linn juulis ka rattaringluse pileti hinda. Nii tuleb varasemalt 30 eurot maksnud aastapileti eest maksta 60 eurot. Samuti ei saa rattaringluse piletit enam bussikaardiga automaatselt kaasa.

"Ennekõike on eesmärk see, et need kasutajad, kes tahavad rattaringlust kasutada transpordi jaoks, et nendel oleks parem rataste saadavus. Eelneva süsteemi järgi oli päris palju neid kasutajaid, kes kasutasid rattaringlust meelelahutuseks," põhjendas Meeksa.

Aktiivseid Tartu rattaringluse kasutajaid on Meeksa sõnul üle 8000.