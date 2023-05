Tartu loodab katkenud rattaringluse taastada kahe nädalaga

Tartu linnarataste teenus on ajutiselt katkenud, kuna rattaringluse süsteemi tarkvara omav Kanada ettevõte on pankroti äärel. Tartu linn loodab rataste rentimise taastada kahe nädala pärast.

Tartu rattaringluse ratastel on ligi 6000 aktiivset kasutajat. Käesoleva nädala kolmapäeval, mõni minut enne tööpäeva lõppu teatas linnavalitsus, et rattaid kasutada ei saa.

"Kuna meie süsteemitarnija on olnud siiamaani makseraskustes, siis oleme jõudnud sinna, kus teenusel pole olnud tehnilist tuge ja süsteem hakkas doomino moel kokku kukkuma," selgitas Tartu linnatranspordi juht Roman Meeksa.

Süsteemi katkemise tõttu puudub linnal ka kõigi rataste täpne asukohainfo. Tagasi dokkidesse saab rattaid endiselt viia.

"Meie tänane plaan on see, et me korjame rattad kokku linna pealt, lihtsalt selgeks ülevaateks ja ka hoolduseks," ütles Meeksa.

Lisaks tarkvarale vastutas makseraskustes olev Bewegen ka riistvara eest. Tartus on rataste varuosi praegu olemas umbes kahe hooaja jagu. Mis saab hiljem, pole veel kindel.

"Õnneks on teada, et rataste tootja ei olnud Bewegen ise ehk on olemas üks teine ettevõte, kes neid rattaid suudab toota ja suudab ka seonduvaid varuosi hankida. Kui meil õnnestub ka seal jõuda koostööle, siis võiks riistvara tarned jätkuda," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Asendust pole aga Kanada firma loodud tarkvarale, mis suutis avada rattalukke ning tagas kogu 800 ratta ja 100 parklaga rattavõrgu toimimise.

Linnavalitsuse teatel on sobiv uus lahendus leitud, mis tooks linnale lisakulu umbes 100 000 eurot aastas.

"Kuna meil on hetkel kehtiv leping Bewegeniga, peame õiguslikult kõigepealt ära lahendama selle lepingu lõpetamise, siis me saame rääkida alternatiividest," ütles Tamm.

Meeksa kinnitas, et rattaringlus Tartus jätkub.

Linn on välja töötamas ka võimalusi teenuse katkemise ajaks ostetud piletite kompenseerimiseks.