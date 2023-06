Uuesti avatud Tartu rattaringlus läheb linnale rohkem maksma

Tartu rattaringlus avas pärast üheksapäevast katkestust taas rattarenditeenuse. Ringluse võimaldas kardetust kiiremini käivitada see, et pankrotistunud ettevõtte juhtimistarkvara õigused omandas Portugali firma WeGoShare. Tartu linna kulud rattaringluse ülalpidamiseks tõusevad umbes 100 000 euro võrra aastas.

Kui eelmise nädala kolmapäeval rattaringlus Tartus katkes, lubas linnavalitsus, et teenus taastatakse 7. juunil. Juba 2. juunil olid aga töökorras elektrirattad taas parklates.

"See on üllatus, et nii kiiresti. Kui ma oleks raha pannud, siis ma poleks küll julgenud pakkuda, et nad nii kiiresti asja käima saavad," ütles rattaringluse kasutaja Urmas.

Rattad saadi oodatust kiiremini tööle, sest makseraskustesse jõudnud Kanada firma Bewegen andis rattaringluse juhtimistarkvara õigused üle uuele ettevõttele.

"See tarkvarapartner on Euroopa ettevõte, mis paikneb Portugalis. Ettevõtte nimi on WeGoShare," rääkis abilinnapea Raimond Tamm.

Kui Bewegenilt saadi süsteemitarkvara koos rataste ostuga tasuta kaasa, siis uuele partnerile hakkab linn maksma süsteemi kasutamise eest umbes 100 000 eurot aastas. Samuti tuleb tasuda suurusjärgus 10 000 eurot ettevõttele, kes oli juba uut tarkvara arendamas, mis pidi valmima 7. juuniks.

"Kogu aeg meil oligi ta plaan B, meil esialgne ootus oligi olemasolev süsteem tagasi saada, tegimegi ta tagavaraplaanina selle ettevõttega. Tema oma töö eest tasustatud saab. Aga seda süsteemi me hetkel kasutusele võtta ei plaani," ütles Tamm.

Teenuse katkemise hetkel oli rattaringluse kasutamise õigus umbes 5000 inimesel. Nii pidid paljud tartlased ajutiselt oma liikumisharjumusi muutma.

"Ma sõitsin kooli iga päev jalgrattaga. Natuke muutis küll harjumusi. Bussiga pidi minema, see ei olnud midagi hullu, aga lihtsam on rattaga sõita, mugavam," rääkis Liisa.

"Linnavalitsus oli väga ilusasti mõelnud selle peale, kompensatsioonipakett oli väga vägev. Bussiga oli võimalik sõita, oli QR-kood ja sõitsid nii palju kui tahtsid," ütles Urmas.

"Mul oli rattaringluse pilet olnud vaid mõni nädal, aga mulle hakkas see väga meeldima, nii oli palju lihtsam linnas liigelda. Seega ma täitsa igatsesin rattaid. Mul on kindlasti hea meel, et need tagasi on," sõnas Mia.