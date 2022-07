Brigaadikindral Mõts: ukrainlaste partisanisõda on hakanud toimima

Venemaa poolt okupeeritud aladel on ukrainlaste partisanisõda hakanud paremini toimima ning see häirib Vene üksuste varustamist, ütles "Ukraina stuudios" brigaadikindral Enno Mõts.

Nädalal, mil kummalgi sõdival poolel polnud märkimisväärseid edenemisi rinnetel, saabus samas aina rohkem uudiseid ukrainlaste partisanitegevusest, ütles Mõts.

"Hea on tõdeda, et ukrainlastel on partisanitegevus hõivatud aladel hakanud toimima. Diversiooniaktid Venemaa kontrollitud alal, raudteeühenduste lõhkumine ja nii edasi. See häirib tugevalt Vene eesliiniüksuste varustamist," lausus ta.

Venemaa teadet, et sel nädalal tehakse taktikaline paus sõjategevuses, ei oleks tasunud algusest peale tõsiselt võtta, märkis Mõts.

"Taktikaline paus Vene relvajõudude tegevuses oleks olnud marginaalne ja põhimõtteliselt on nad jätkuvalt kasutanud suutükituld, viinud läbi lokaalseid vasturünnakuid – edutuid – ja koondavad oma üksuseid. Mida nad rohkem vajaksid, on operatsiooniline paus, et koondada vägesid. Teiselt poolt hakkaks see toitma Ukraina vägede üleskasvatamist," rääkis ta.

Mõtsi sõnul keskendusid Vene väed sel nädalal masspommitamisele.

"Loomulikult ei suuda nad kogu rindejoont suurtükitulega katta, nii et nad valivad välja rünnakukohad või nad teevad masspommitamist põhja joonel. Raske on neil hoopis kirde suund, kus ukrainlased on hakanud vasturünnakuid tegema ja nad tegelevad seal hoopis kaitsega," lausus ta.

Mõtsi sõnul jätkavad Vene väed samas rindest kaugemal asulate pommitamist, nagu nad on teinud sõja algusest saadik. "Nad jätkavad seda, millega varem tegelesid: lõhuvad ühiskonna sidusust, hävitavad ja tapavad nii palju kui võimalik ja see on nende põhimõtteline taktika," nentis ta.