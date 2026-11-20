Läti poliitikud ei kiirusta idapiiri sulgema, kuid uue valitsuse liikmed lubavad Eesti otsuse järel selle võimalikke plusse ja miinuseid kaaluda.

Läti on liikumist Venemaa ja Valgevene vahel juba piiranud – osa piiriületuskohti on suletud, kuid lauskeeldu pole kaalutud. Kui, siis on Lätil juba mõnd aega rohkem probleeme Valgevenega, sest sealt püüavad Lätti pääseda ebaseaduslikud piiriületajad.

Lätis on oldud kogu aeg seisukohal, et idapiiri täielik sulgemine on mõttekas vaid juhul, kui seda teevad ümberkaudsed riigid koos.

"Me loomulikult kaalume seda põhjalikult, kuid soovime, et see oleks Euroopa ühine otsus. Mitte ainult Eesti või Läti oma eraldi. Eesti võib ju piiri sulgeda, kuid näiteks viljakoormad liiguvad siis Läti kaudu. Kui Läti sulgeb, siis Leedu või Poola kaudu. Minu meelest peaks seda arutama regionaalsel või Euroopa tasemel. Kui paneme piiri kinni, siis teeme seda kõik," lausus Läti välisminister Girts Jaunzems.

"Kuni uus parlament ja valitsus pole täie jõuga tööle hakanud, on mingeid otsuseid teha keeruline. Teame, et eestlased liiguvad piiri sulgemise suunas. Jälgime seda ja tulevikus otsustame, kas Läti teeb samamoodi või tuleb mingi teise otsus. Sellest tuleb üks esimesi küsimusi, mis valitsuses arutlusel on," ütles Läti siseminister Janis Dombrava.

10. jaanuarist keelab Läti regulaarse bussiühenduse Venemaa ja Valgevenega, see puudutab ka transiitliine. Ekskursioonibusside sõidud idapiiri taha pole võmalikud juba terve aasta, nüüd pikendas Läti valitsus otsust veel aasta võrra. Järgmise aasta teisest poolest tuleb kaubadeklaratsioonid esitada vaid elektrooniliselt.

Uue valitsuse tegevuskavas idapiiri sulgemist pole, küll aga tõhusam kaitse. Lätis on tehtud palju rohkem kui Eestis vene keele kasutamise keelamiseks avalikus ruumis. Nüüd vähendatakse neid võimalusi veelgi.

Eesti poliitikute ideesse taastada kontroll ka piiril Lätiga vastavad lõunanaabrid õlakehituse ja mõistmatusega.

"Pole sellisest arutelust kuulnud. Tahaksin enne kuulda eestlaste argumente," ütles Jaunzems.

"Probleemid võivad olla kogu Schengeni ruumis. Teoreetiliselt on võimalik, et mõni ebasoovitav isik võib Eestisse jõuda Poolast või Soomest. Omavaheline piir on keeruline küsimus. Kuid kuni meil on vähemalt üks linn – Valka-Valga, kus see otsus teeks tõsist peavalu, – on Balti riikidel mõistlikum arutada, kuidas ühiselt kaitsta välispiiri," lausus Dombrava.