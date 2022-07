Sõidujagamisteenuse firma Uber rikkus teadlikult seadusi

Dokumentide kohaselt üritas Uber täie teadlikkusega tegutseda ka riikides, mille seadused seda tegelikult ei võimaldanud.

Guardiani andmeil tegi Uber aktiivset lobitööd, et mõjutada valitsusi muutma seadusi rakenduspõhise sõidujagamisteenuse sujuvamaks toimimiseks. Uber maksis ka teadlastele, et need avaldaksid uurimistöid, mis näitavad sõidujagamisteenuse eeliseid traditsioonilise taksoteenuse ees.

Guardiani käsutusse sattus rohkem kui 124 000 Uberiga seotud dokumenti ajavahemikust 2013-2017. Sellal tegutses firma tegevjuhina Travis Kalanick, üks Uberi asutajaist. Kalanick koordineeris ka Uberi juhtide tegevust Prantsusmaa taksojuhtide ulatuslike Uberi-vastaste väljaastumiste ajal 2016. aastal.

Kalanicki hoiatati, et taksojuhid võivad Uberi juhtide vastu vägivaldseks muutuda. "Minu arust on asi seda väärt," vastas Kalanick hoiatajaile, lisades, et Uberi autojuhtide vastane vägivald tagab firmale edu.

Guardiani andmeil tegutses Uber samade põhimõtete järgi ka Itaalias, Belgias, Šveitsis ja Hollandis. Dokumentide põhjal olid nii Uberi firmajuhid kui ka autojuhid täiesti teadlikud, et nende tegevus mitmes riigis ei vastanud seal kehtivatele seadustele.

Uber kinnitas pühapäevases pressiteates, et firma taktika ja meetodid on pärast 2017. aastat, mil tegevjuhiks sai Dara Khosrowshahi, täielikult muutunud ning firma ei pea varem kordasaadetut õigeks ega kavatse seda ka kuidagi välja vabandada.