ERR Berliinis: elanikud on valmis taluma kõrgeid energiahindu

Venemaa gaasitarnete piiramise tõttu seisab Saksamaa energiakriisi lävel. Mõned omavalitsused on juba kustutamas ööseks tänavavalgusteid ning reguleerimas kuuma vee tarbimist. ERR küsis Berliini tänavatel kohalikelt elanikelt, kas ja kuidas neid seni energiahindade tõus mõjutanud on ning kuivõrd mures on nad eelseisva talve pärast.

"Olukord on siin üsna halb. Mitte ainult energiahinnad, aga kõik hinnad on ju korraga ja kiiresti tõusnud. See pole kindlasti normaalne, aga mulle tundub, et teistmoodi ei saa," rääkis Ursula.

"Meie valitsusel pole teist võimalust. Neil pole sellist aparaati, mille pöörame järsku ümber ja siis lähevad kõik hinnad alla. Seda, mis saab talvel, ma ei tea. Minul on kodus gaasiküte, aga see ei tundu minu jaoks veel praegu suur probleem. Ma pole üks vaesematest elanikest ja usun, et gaasihinna tõusu elan ma üle," jätkas ta.

"Hinnad lähevad lakke, seda kindlasti, aga ma ei usu ka, et inimesed täiesti külma kätte jäävad. Seda ütlen ma muidugi praegu, aga ma ei tea, kui ekstreemseks asi talvel läheb. Sest kes teab, mis saab isegi kuu aja pärast. Tegelikult olen optimist ja usun, et enne talve kõik muutub tagasi normaalseks," lisas Ursula.

Beliini elanik Ursula Autor/allikas: Ode Maria Punamäe / ERR

Ta selgitas, et on pärit Poolast ja kolis Berliini 20 aastat tagasi. "Minu jaoks on see kogu aeg olnud problemaatiline, et Saksamaa on Venemaast ja Hiinast niivõrd suures sõltuvuses. Varem või hiljem pidime me sellest sõltuvusest vabanema. Ma arvan, et Putin alustas sõda, sest nägi, kuivõrd ühtehoidev on Euroopa ja tahtis seda ühtsus lõhkuda. Ma usun, et hoiame ka praegu ühte."

Thomas ütles ERR-ile, et tema enda olukord on normaalne, aga ta muretseb kõige vaesemate elanike pärast: "Paljud neist ei saa sellise hinnatõusuga hakkama. Seega me kõik peame energiat säästma, iga säästetud kilovatt aitab ju gaasivarusid hoida. Talvel ei keera ma kütet enam nii kõrgele."

"Seda, kui keeruliseks osade inimeste majandusolukord talvel läheb, ei oska ma ennustada. Me peame valmistuma halvimaks. Aga ette ei tea," lisas ta.

Jennifer ütles, et tema väga ei muretse. "Ma üürin Berliinis maja, minu jaoks ei ole energiahinnad praegu suur probleem. Ma arvan, et ma saan sellest aru alles aasta lõpus, kui ettevõttelt arve tuleb. Seni ei mõjuta see mind väga palju," rääkis ta.

"Aga siiski ma olen kärpinud kulutusi, proovin rohkem läbi mõelda, mida mul on tõesti vaja ja mis on see, ilma milleta saan hakkama. Külmal ajal piiran kütmist nii palju kui võimalik," lisas naine.

Beliini elanik Jennifer. Autor/allikas: Ode Maria Punamäe / ERR

"Küte on mul gaasiga, aga usun, et mul on piisavalt finantsilist kindlust ja sääste. Ja ma olen õnnelik selles mõttes, et ma ei ela keset linna ja majas on mul ka ahi, mida vajadusel kasutada saame," ütles Jennifer.

"Pean tõdema, et ma ei loe palju teemakohaseid uudiseid ega vaata ka televisiooni. Ma tean, et valitsus püüab anda oma parima, ja ma tean, et see gaasisõltuvus pole uus teema, vaid on ju räägitud pikalt. Ma arvan, et nad oleksid võinud seda ennetada, neil on nüüd palju suurem probleem," leidis ta.

"Drastiline hinnatõus on muidugi olnud tuntav. Kui varem maksin iga nädal tavapärase toidukorvi eest umbes 30-40 eurot, siis nüüd maksan samade asjade eest kokku 50 eurot või rohkem. See on natuke murettekitav, sest see tõus tuli nii äkki. Kui see, mis on juhtunud viimase kuue kuu jooksul, jätkub ka järgmise kuue kuu jooksul ning lisaks veel energiahinnad, siis on meil juba väga suur probleem," tõdes naine.

Nuno kritiseeris Saksa varasemate valitsuste poliitikat ja tunnistas, et tema heaolu halveneb.

"Kindlasti hakkab minu majanduslik olukord lähiajal kehvemaks muutuma. Aga see on hind, mida me pean paraku maksma. Saksamaal on viimase 10-15 aasta jooksul olnud vale poliitika ja nüüd maksame me kõik siin selle eest kõrget hinda. Kui Saksamaa tõesti tahab gaasist vabaks saada, siis on nüüd õige aeg. Me ei saa öelda ühte asja kliima-demos ja siis kuu lõpus me ei taha nende asjade eest maksta," rääkis mees.

Beliinli elanik Nuno. Autor/allikas: Ode Maria Punamäe / ERR

"See läheb meile maksma, aga me peame seda tegema. Me püüame sel talvel säästa - rohkem riideid, vähem soojendust. Jah, see on raske, aga arvan, et me suudame seda teha küll. Vähemalt suurem enamus Saksamaast suudab," usub Nuno.

"Ma arvan, et halvimal juhul on ees ootamas kütte- ja õlipuudujääk. Aga usun, et valitsus teeb kõik, et tööstust aidata ja kaitsta. Kui gaasipuudus hakkab tööstust mõjutama, siis on meil suur majanduslangus ja see on veelgi hullem," lisas ta.

Georg tunnistas, et tema pere elab praegu võrdlemisi hästi ega tunne energiakriisi survet. "Aga kindlasti hakkab see meid mõjutama, kui talvel küttehinnad tõusevad," lisas ta.

"Samas püüame me juba praegu elada nii säästlikult kui võimalik, me ei kasuta nii palju gaasi kui võibolla teised inimesed. Ma ei sõida autoga, nii et ka kütusekulu pole meie pere jaoks probleem. Muidugi näeme, et toiduainete ja muude asjade hinnad tõusevad, aga hoiame nendega sammu," rääkis ta.

Beliini elanik Georg. Autor/allikas: Ode Maria Punamäe / ERR

"Ma eeldan, et talvel hinnad tõusevad väga palju ja see mõjutab paljusid inimesi. Ma ei kujuta ette, mis juhtub siis, kui inimesed keeravad kütte alla. Eesolev talv saab kindlasti olema raske aeg," arutles Georg. "Aga ma arvan, me peame midagi tegema. Sakslastel on ütlus "die Last auf unseren Schuldern" ehk et on koormus, mida me peame oma kõigi õlgadel kandma. Just selleks, et olla solidaarsed Ukrainaga," rääkis ta.

"Valitsuse plaan suurendada kivisüsi põletamist on muidugi keskkonna-alaselt väga halb variant, kuid hädaolukorras peame seda tegema, pole midagi teha," jätkas Georg. "Muidugi enne peaksime otsima teisi võimalusi, me peame kindlasti investeerima rohkem taastuvenergiasse ja saama selles osas teadlikumaks. Aga need vajavad muidugi rohkem aega ja on pikaajalised otsused, see ei ole kahjuks asi, mida saab kiiresti muuta."

Marlen muretses samuti vaesemate elanike pärast: "Ma kardan, et eriti vaesemal elanikkonnal saab olema tõsiseid probleeme kütmisega. See saab olema suur probleem ning poliitikud peavad tõesti kiiresti tegutsema. Aga minul ei ole ka lahendust. Siin polegi lihtsat lahendust."

Beliinli elanik Marlen. Autor/allikas: Ode Maria Punamäe / ERR

"Meil oli selleks võimalus 2020. aastal, kui SPD (Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei) valitsus esitas energia ülemineku seaduse eelnõu. Meil oli võimalus täielikult loobuda gaasi- ja kivisöeenergiast. Kahjuks sekkus CDU (Saksamaa Kristlik‑Demokraatlik Liit) ja rikkus kõik ära. Nii et suur aitäh teile tõesti, CDU, et te ei ole midagi teinud," rääkis Marlen.

"Meil on kodus õliküte. Kuid nafta ei ole palju parem variant kui gaas. Valitsus ja mõned kauplejad väidavad, et nafta hind on seotud gaasi hinnaga ja seetõttu nafta hind tõuseb. Minu jaoks isiklikult ei ole see nii suur kriis, aga siiski. Ma teenin küll raha, aga mitte ka nii palju. Nii et kindlasti on ees raskemad ajad. Tõenäoliselt hakkame end pesema vähem ja haiseme rohkem. Nii et jah. Vähemalt on külm dušš hea vereringe jaoks," tõdes ta.