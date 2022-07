Kuleba: Venemaa ja Ukraina vahel praegu rahuläbirääkimisi ei toimu

Oluline 13. juulil kell 16.57:

- Kolmapäeval kohtuvad Istanbulis Ukraina, Venemaa ja ÜRO esindajad arutamaks võimalikku Musta mere merekoridori Ukraina vilja ekspordiks;

- ISW hinnangul oli hiljutine rünnak Enerhodari tuumajaama ligidal venelaste endi korraldatud;

- NYT: Ukraina saab täppissuurtükimoona Excalibur;

- Venemaa koosseisu kuuluvas Tatarstanis komplekteeriti vabatahtlike pataljon Ukrainasse sõtta minekuks;

- Öösel tabas Ukraina rünnak Vene laskemoonaladu Luhanskis;

- Eelmine nädal taastati laiarööpmeline raudteeühendus Ukraina ja Rumeenia vahel Ukraina vilja ekspordi hõlbustamiseks;

- Vene meedia andmetel sai esmaspäevases Ukraina rünnakus Nova Kahhovkale surma seitse inimest;

- Zelenski sõnul on Tšassiv Jari linna rünnaku rusudest päästetud üheksa inimest.

- Kuleba: Moskva ja Kiievi vahel praegu rahukõnelusi ei toimu;

- Ukraina peastaabi teatel kimbutab Vene vägesid alkoholism ja desertöörlus;

- Ukraina hinnangul on Venemaa kaotanud Ukrainas 37 570 sõdurit;

Kolmapäeval püüavad Türgi, Ukraina ja ÜRO leida kokkulepet Ukraina viljaekspordi jätkamiseks

Ukraina, Venemaa ja Türgi ametiisikud kohtuvad kolmapäeval Istanbulis, et arutada võimalikku kokkulepet, mille najal saaks taas turvaliselt eksportida maailmaturule Ukraina vilja Musta mere Odessa sadama kaudu.

Diplomaatiliste allikate järgi seisneb plaan meremiinidest puhastatud turvatud merekoridoris, mida aitaksid navigeerida Ukraina laevad. Venemaa on lubanud viljasaadetisi mitte rünnata ning Türgi on lubanud kontrollida laevu, et nende kaudu ei tarnitaks relvi Ukrainasse.

ÜRO peasekretäri Antonio Gueterrese sõnul ei pruugi kokkulepet kohe tulla, kuid kokkuleppele saamist peab siiski üritama. Ukraina kardab, et demineerides enda sadamad Mustal merel võivad need taas Vene rünnaku alla sattuda.

Ukraina ja Venemaa on olulised teraviljatootjad ning Venemaa toodab suures koguses ekspordiks ka väetist. Ukraina on oluline maisi ja päevalilleõli tootja.

Hinnanguliselt on Ukrainas lõksus 20 miljoni tonni teravilja.

ISW hinnangul oli hiljutine rünnak Enerhodari tuumajaama ligidal venelaste endi korraldatud

Sõltumatu sõjauuringute instituudi (Institute for the Study of War – ISW) hinnangul on Vene väed suures pildis Ukrainas pausil. ISW toob välja, et Venemaa ei teatanud teisipäeval uutest vallutatud aladest ega territooriumist Ukrainas. Samas jätkuvad väiksemad rünnakud, mis on tõenäoliselt eeltöö järgmistele suurematele rünnakutele Ukrainas.

ISW hinnangul oli hiljutine rünnak Enerhodari tuumajaama ligidal venelaste endi korraldatud eesmärgiga suurendada kohalike elanike ärevust. Varasemalt süüdistasid venelased rünnakus Ukraina vägesid.

Kuleba: Moskva ja Kiievi vahel praegu rahukõnelusi ei toimu

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Kiiev ei loovuta relvarahulepingu raames oma territooriumi Venemaale. Kuleba sõnul Moskva ja Kiievi vahel praegu rahukõnelusi ei toimu, vahendas The Guardian.

"Ukraina eesmärk on vabastada oma territoorium, taastada meie territoriaalne terviklikkus ja täielik suveräänsus. See on meie läbirääkimispositsiooni lõpp-punkt. Praegu kõnelusi ei peeta," ütles Kuleba.

USA nõuab, et Venemaa vabastaks röövitud ukrainlased

USA nõuab, et Venemaa vabastaks röövitud ukrainlased. Washington tahab, et Venemaa laseks riiki välisvaatlejad. Väidetavalt röövib Moskva Ukrainast lapsi, kes siis saadetakse Venemaale lapsendamiseks, vahendas Reuters.

"Inimeste küüditamine on Genfi konventsiooni tõsine rikkumine," ütles USA välisminister Antony Blinken

NYT: Ukraina saab suurtüki täppismoona Excalibur

USA ajalehe The New York Times andmetel on järgmises USA relvasaadetises Ukrainale mitmikraketiheitjad HIMARS, laevavastased raketid Harpoon ja Excalibur täppissuurtükimoon.

Ukrainlased on soovinud, et suure laskekulatusega suurtükid saabuksid Ukrainasse kiiremini. Samas soovivad eurooplased ja ameeriklased, et relvastus ja väljaõpe käiks käsikäes. See aga tähendab, et kriitiliste lahingute ajal on osa kogenud sõdureid väljaspool Ukrainat.

USA ametiisikute sõnul on Ukraina suuteline vallutama tagasi osa vallutatud aladest, kuid tõenäoliselt mitte täies ulatuses.

Lääne ametiisikute hinnangul on venelased lahingute käigus kaotanud ligikaudu kolmandiku oma sõjatehnikast, ütlesid allikad New York Timesile. Samade allikate hinnangul on ligikaudu 20 000 Vene sõdurit saanud surma ning 60 000 haavata.

Tatarstan koondab vabatahtlikke Ukrainasse sõtta minekuks

Tatarstani Vabariigis moodustati vabatahtlike pataljon Alga. Kui palju võitlejaid üksusesse komplekteeriti, hoitakse saladuses, vahendab Vene portaal prokazan. Alga saab väljaõppe Orenburgis ja suundub seejärel lahinguülesande saamiseks Nižni Novgorodi.

Praegu on komplekteerimisel järgmine Tatari vabatahtlike pataljon Timer. Väidetavalt saab iga vabatahtlik Tatarstani võimudelt 260 000 rubla ühekordse maksena, millele lisandub 2000 rubla päevas. Kui nad lahinguväljale jõuavad, hakkab neile palka maksma Vene kaitseministeerium.

Video of the "Alga" battalion, the first of two battalions composed only of volunteers from Tatarstan that will go to Ukraine. They departed the Kazan Higher Tank Command School for Orenburg where they will train and then be sent to Nizhny Novgorod.

Öösel ründasid Ukraina väed taas Vene laskemoonaladusid

Sotsiaalmeedias levivad videod laskemoonalao põlengust Vene vägede poolt okupeeritud Luhanskis.

Another video from Luhansk. You can see ammunition detonating.

Ria Novosti teatel tabas Ukraina rünnak ka Luhanski linnas asuvat õhutõrjesüsteemi, millest andsid teada Luhanski oblasti separatistid.

Ukraina viljaekspordi hõlbustamiseks taastati raudteeühendus Ukraina ja Rumeenia vahel

Eelmisel nädalal taastati laiarööpmeline raudteeühendus Ukraina raudteevõrgu ja Rumeenia Doonau jõe sadama vahel, vahendab Bloomberg. Rumeenia ametivõimude teatel on nad juba aidanud eksportida ligikaudu miljon tonni Ukraina teravilja. Rumeenia telekanali Digi24 teatel oli raudteeliin 22 aastat suletud ning raudteeliini taastamistööd said plaanitust kuu varem valmis.

Ukraina loodab, et Doonau kaudu saab Ukraina eksportida kuni pool miljonit tonni teravilja kuus.

Vene uudisteagentuuri TASS teatel sai Ukraina esmaspäevases rünnakus Nova Kahhovkale surma seitse inimest

TASS vahendas Vene vägede poolt ametisse pandud Kahhovka piirkonna administratsiooni juhti Vladimir Leontjevit, kelle sõnul on hukkunuid seitse ning veel 60 inimest sai haavata.

Vene vägede väiteid ei ole võimalik kinnitada.

Ukraina ametivõimud teatasid hiljuti rünnakust Nova Kahhovka moonalao vastu ning videod suurest plahvatusest asulas levisid sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul on Tšassiv Jari linna rünnaku rusudest päästetud üheksa inimest

Teisipäevase õhtu seisuga sai Tšassiv Jari linnale tehtud rünnakus surma 47 inimest, sh üks üheksa-aastane. Päästetuid on üheksa ning päästeoperatsioon jätkub.

Vene sõdur patrullimas okupeeritud Severodonetskis Autor/allikas: SCANPIx/Olga MALTSEVA / AFP

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hinnangul keskenduvad Vene väed lähinädalatel väiksematele asulatele

Brittide hinnangul jäävad Slovjansk ja Kramatorsk Vene vägede põhiliseks eesmärgiks, kuid lähinädalatel püüavad Vene relvajõud keskenduda väiksematele linnadele.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TG9u00orEQ



#StandWithUkraine

Vene okupatsiooniväed püüavad end Ukraina käest vallutatud aladel kinnistada, samal ajal võib Vene võimude vastane partisanitegevus okupeeritud aladel ägeneda.

Ukraina peastaabi teatel kimbutab Vene vägesid alkoholism ja desertöörlus

Peastaabi igapäevases ülevaates toodi välja, et viimase ööpäeva jooksul jäi Vene vägede kaudrünnaku alla Harkiv ja mitmed asulad Harkivi oblastis, sama toimus ka Slovjanskis ja selle lähistel, Bahmuti kandis ja paljudes teistes kohtades Ukrainas.

Ukraina suutis tagasi tõrjuda Vene vägede rünnakud Dovgenke ja Dolõna asulatele. Peastaabi ülevaate järgi pole välistatud, et Vene relvajõud püüavad selles piirkonnas parandada enda positsioone, et jätkata ründetegevust Izjumi ja Slovjanski suunal.

Peastaabi sõnul on Vene vägede moraal madal ning on teateid alkoholi tarbimisest suures koguses Vene vägede seas ning rindelt põgenemist.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 37570 (võrdlus eelmise päevaga + 100);

- tankid 1649 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 3832 (+3);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 839 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 678 (+2);

- tiibraketid 155 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2704 (+5);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 67 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Mõkolajivi suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.