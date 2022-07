Euroopa päikeseelektri tulevikku ohustab sõltuvus Hiinast

Rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul on päikesepaneelide tootmisahelad koondunud Hiinasse 80 protsendi ulatuses. Agentuur prognoosib, et see protsent võib 2025. aastaks tõusta 95-ni. Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon juhataja Andres Meesak selgitas, et paneelide tootmine on energiamahukas, Hiinas aga on elekter odavam.

"Päiksepaneeli energiat muundav materjal on ränikristall. Seda ränikristalli kasvatatakse kunstlikult. Iseenesest veel kümme aastat tagasi oli Saksamaal olemas ränikristalli kasvatamise võimekus. Konkurentsiolukorras ei suudetud enam Hiina tootjatega hinnas sammu pidada," rääkis Meesak.

Transpordi kallinemine ja pandeemia tõttu tekkinud tarneraskused on oluliselt tõstnud ka paneelide hinda.

"Kui kaks aastat tagasi oli trend see, et tänu tootmistehnoloogiate efektiivsuse tõusule läksid paneelid järjest odavamaks, siis nüüd oleme paneeli hinnaga tagasi 3-5 aasta tagusel tasemel," ütles Meesak.

Samas sõltuvad Hiina tehased ka Euroopast. Paljud päikesepaneelide tootmise seadmed toodetakse Euroopas. "Kaasarvatud kristallide kasvatamise seadmed, mida toodavad omakorda Saksa ettevõted. Päikesepaneelitehas ei ole mingisugune raketiteadus. Samahästi võiks teha investeeringud Euroopa Liidu piirides, panna tehased püsti Euroopa Liidus ja toota siin," rääkis Meesak.

Kõrge elektrihinna tõttu peaks Meesaki sõnul selleks tehastele andma riigiabi. Eestis rajab Estiko Grupp Tartu lähistele 106 hektari suurust päikeseparki. Ettevõtte energiasektori juht Ain Tammvere ütleb, et üksikuid paneelide tootjaid leiab veel ka Euroopast. Ka suudavad nad Hiina hinnaga konkureerida.

"Kui me oma paneelidele viisime läbi hanke, siis väga suurt vahet Hiina ja Euroopa paneeliga ei tulnud. Kuigi see oli Sloveenia tehas, mida me vaatasime. Küsimus on, kui palju seda toodet saab usaldada," ütles Tammvere.

Ta selgitas, et Hiina tootjatel on pikem kogemus ja seega saab kindel olla, et paneelid on töökindlad. Kuid ka Tammvere nentis, et tarnekindlust ohustab tootmisahelate koondumine Hiinasse. Euroopa üksikud tehased ei suuda asendada Hiina tootmist. Importi Hiinast võib mõjutada samas järjekordne koroonalaine või poliitilised tülid autoritaarse riigiga.