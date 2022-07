Reisibüroo hinnangul on lennupiletid poole võrra kallinenud

Lennupiletid on pärast koroonakriisi umbes poole võrra kallinenud ning odavamate piletite saamiseks võiks need umbes pool aastat ette osta, ütles reisibüroo Estravel esindaja.

"Kui me viimati kevadel tegime statistikat, siis oli hinnatõus umbes 20 protsenti meie müügist. Nüüd me ei ole uut statistikat teinud, aga tunde järgi on piletid, mida me reaalselt müüme, võib-olla isegi kuni 50 protsenti kallimad kui aasta varem," ütles Estraveli globaalsete tootesuhete juht Mauri Saarend neljapäeval ERR-ile.

Kuna Estravel müüb valdavas osas lennupileteid Euroopasse, siis saab Saarendi sõnul öelda, et Euroopa lennupiletite hinnad, eriti suveks, on märgatavalt tõusnud.

"Põhja-Ameerika puhul ma ütleks vähem. Aasia puhul jälle sõltub, millal minna, Aasia puhul on olnud ka väga häid pakkumisi. Aga seal hoiavad mõned riigid jätkuvalt oma piire kinni - see ka mõjutab," rääkis ta.

Lennufirmade hinnapoliitika erineb

Saarend rääkis ka sellest, et erinevad lennuettevõtted ajavad erinevat hinnapoliitikat.

"Lufthansa grupp, Lufthansa ja Swiss on ise teatanud, et nad on suvehooajaks kõik oma odavamad hinnaklassid kinni pannud, et ongi ainult väga kallid kohad järel," tõdes ta. "Air Baltic ei ole sellist asja öelnud, neil tõepoolest saab ka veidi soodsamaid pileteid. Ka Finnairi puhul on hinnatõus võib-olla natuke väiksem olnud."

Turkish Airlines'i puhul sõltub tema sõnul väga palju lennuajast – on perioode ja sihtkohti, kuhu ei ole üldse pileteid saada ja on ka sihtkohti ja perioode, kus on väga soodsad piletid.

Saarendi sõnul on märgata uut suundumust, kus lennufirmad kuulutavad välja niinimetatud peibutushinnad, mis aga ei sisalda ei pagasit, pardateenindust, istekoha valikut. "Kõike seda tahetakse veel raha eest juurde müüa ja siis lõppsumma ei pruugi üldse olla enam nii soodne kui alguses tundub," märkis ta. "Nad küll reklaamivad neid hindu, aga need on vaja väga pikalt ette osta, et nende reklaamitud hindadega kohti saada."

Praegu peaks ostma lennupileteid talveks ja kevadeks

Saarend rõhutas, et soodsamate piletite saamiseks tuleb need pikemalt ette osta.

"Kahjuks ostab enamik inimesi oma pileti suhteliselt vähe aega enne lendu ja siis need ongi väga palju kallimad, sel aastal kohe eriti kallid. Kui osta pikalt ette - ma pean silmas pool aastat või rohkem - siis ei pruugi hinnatõusu olla," märkis ta.

"Selle suve osas on kindlasti rong absoluutselt näinud. Praegu, kui tahta lennupiletit osta, siis on õige aeg osta järgmiseks talveks, järgmiseks kevadeks. Sügis on ka juba pisut nagu liiga hilja," tõdes Saarend.

"Kui praegu osta järgmiseks talveks või kevadeks, siis saab veel täiesti vastuvõetava hinnaga piletid. Nii nagu selleks suveks, mis praegu käib, oli õige aeg osta jaanuaris-veebruaris piletid, aga enamik inimesi siis selle peale ei mõelnud," lisas ta.

Hindu tõstab pakkumisest suurem nõudlus

Hinnatõusus esmase põhjusena tõi Saarend välja koroonakriis ajal toimunud töötajate koondamise lennufirmades, lennujaamades ja reisibüroodes.

"Ja kui nüüd selle aasta talvel-kevadel otsustati, et pandeemia enam ei piira reisimist, siis ei olnud töötajaid kuskilt võimalik tagasi saada, on meeletu tööjõupuudus. Ja kui pakkumist on vähem, aga nõudlus on kasvanud, siis loomulik funktsioon sellest on, et hinnad tõusevad," tõdes ta.

"Ja muidugi mõjutab ka Venemaa kallaletung Ukrainale: õhuruumid on kinni nii Venemaa kui Ukraina kohal ja lennukid peavad tegema suurema ringi - lennuaeg pikeneb, kulud sellega seoses suurenevad," lisas Saarend.

Lisaks on mõnevõrra vähenenud ka Tallinnast väljuvate lendude arv, tõdes Saarend. "Nordicat, mis teeks Eestist otselende, meil enam ei ole. Poliitilistel põhjustel ei lenda enam siia Aeroflot ja Belavia. Sellepärast on ka pakkumist, võimalikke lende Tallinnast vähem. See on ka üks faktor, mis hinda mõjutab," rääkis ta.

Estraveli esindaja tõi ka välja mõnede lennufirmade käitumise, mis kuulutanud välja Tallinna lennud, natuke aega lennanud ja siis loobunud. "Näiteks keset magusat kõrghooaega on seda teinud Aegean Airlines ja Pegasus Airlines Türgist. Kui pakkumist on vähe, et siis loogiline, et hinnad on kõrgemad. Aga noh, alati on alternatiiv alustada lendamist Soomest, Lätist, kus neid variante rohkem," lisas Saarend.