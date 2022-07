Seeder: tahtsime tuua uusi inimesi poliitikasse ja erakonda

Te tõite valitsusse paar vähetuntud ja üllatavat nime. See paratamatult viitab sellele, et teil oli raskusi inimeste leidmisega.

Ei, vastupidi. Me tahtsime tuua uusi inimesi poliitikasse, uusi inimesi ka erakonda, uute ideede ja mõtetega. Meil ei olnud vajadust seda teha, aga me soovisime.

Te tahate öelda, et nii [Lea] Danilson-Järg kui [Kristjan] Järvan olid teie esimesed valikud? Te saite teada, et teile tulevad justiitsministri koht, ettevõtlusministri koht ja ütlesite, et nemad on need inimesed, kes sinna sobivad?

Jah, need olid tõesti minu esimesed valikud, sest meil on erakonna liikmete hulgas mõlemale ametipostile valida erinevaid inimesi. Me oleme justiitsministri portfelli korduvalt kandnud. On erinevad inimesed olnud, meil on erakonna liikmete hulgas advokaate, juriste.

Ja ometi toote inimese, kellel puudub justiitsvaldkonna pädevus, näiteks justiitsministri valdkond on väga spetsiifiline, Lea Danilson-Järg on Postimehe koluminist. Milline on tema pädevus, et saate väita, et ta saab hakkama?

Lea Danilson-Järgi isikuomadused on sellised, et ta saab väga hästi hakkama, mul pole vähimatki kahtlust. Ka tänasel justiitsministril ei ole juriidilist haridust. Danilson-Järg on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala, mis on just see, mis minu arvates väga hästi sobib juhtimisprotsesside jaoks ja kitsast õigusalast erialast nõuannet on justiitsministeeriumis võimalik saada.

Minul isiklikult ja Isamaal on väga hea koostöökogemus Lea Danilsoniga varasemast perioodist, kus ta on meile andnud abi seaduste välja töötamisel, mis puudutab nii perepoliitikat, demograafiat, pensionireformi seadust ja nii edasi.

Nii et olen täiesti veendunud: väga hea ettevalmistusega ja isikuomadustega inimene, kes sobib väga hästi poliitikasse.

Öeldakse, et ministriameti selgeks saamine võtab kuus kuud ka kogenud poliitikul. Teil on endal pikk kogemus olla minister, ametisse nimetamine toimub kaheksaks kuuks.

Aga nemad on valmis. Mõlemad, nii Kristjan Järvan kui Lea Danilson-Järg, on inimesed, kes on laia silmaringiga, kes on ühiskondlikke protsesse jälginud, arvamusliidrid, avaldanud oma mõtteid Eesti meedias ja ajakirjanduses erinevatel teemadel. Kõik ei pea olema poliitikutena kas ministrid või riigikogu liikmed.

Nad on küll väga vähetuntud arvamusliidrid, mulle tundub. Kristjan Järvan ettevõtlusministrina, tutvustage teda. Meile on teada vaid, et ta on teise pensionisamba vastane ja proovinud kokku viia rikkaid mehi ja vaeseid naisi, kes soovivad saada lapsi. See ei ole just kuigi särav karjäär.

Oleme ikka positiivsed, mitte pensionisamba vastased, vaid pensionireformi toetajad, mis andis inimestele vabaduse oma rahaliste vahendite üle otsustada. Ja tõesti, Kristjan Järvan oli seal üks veduritest, inimene, kellel on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna diplom, majandusteaduskonna diplom, kes on finantsmajanduslikes küsimustes väga pädev. Lisaks ise ettevõtja, IT-valdkonnaga kursis, just see inimene, kes sellele ametikohale sobib.

Tihti öeldakse, et miks te poliitikuid toote, miks te valdkonna spetsialiste ei too. Nüüd on inimene, kellel on valdkonna spetsialisti ettevalmistus, nii et minu arvates väga hästi sobib.

Juhul kui juhtub nii, et te eksite ja need inimesed, keda toote valitsusse osutuvad ebapädevaks, kas olete siis valmis tegema vangerdusi?

Ma olen veendunud, et selleks ei ole vajadust, aga kui on vajadust ministreid vahetada, siis loomulikult on meil see võimalus olemas.

Kes saab fraktsiooni juhiks riigikogus, kui teie lähete aseesimeheks?

Seda otsustab fraktsioon kui koguneme, homme või järgmisel nädalal. Seda me ei ole veel otsustanud.