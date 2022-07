Kiiev: 70 protsenti Vene raketirünnakutest on suunatud tsiviiltaristu vastu

Oluline 15. juulil kell 20.34:

- Mõkolajivi oblasti juht teatas Vene raketirünnakust Mõkolajivi pihta;

- ISW: Venemaa valmistab ette pealetungi Slovjanski-Siverski-Bahmuti joonel;

- Zelenski tahab Venemaa kuulutamist terroristlikuks riigiks;

- OSCE: Venemaa rajas Butšas ja Irpinis piinakambreid ning kasutas tsiviilisikuid inimkilbina;

- Sadu Ukraina poliitikuid ähvardab vangistus ja piinamine Vene vägede poolt.

- Kiiev: M270 mitmikraketiheitjad saabusid Ukrainasse;

- Vene allikad kinnitasid, et HIMARS-i rünnakus hukkus mitmed kõrgeid Vene sõjaväelasi;

- Ukraina päästeteenistuse teatel hukkus neljapäeval Vinnõtsja pihta tehtud rünnakus 23 inimest, sh 3 last.

Vitali Kim teatas Vene raketirünnakust Mõkolajivi pihta

Oblasti juht Vitali Kim teatas, et Venemaa ründas kahte Mõkolajivis asuvat ülikooli. Rakette oli Kimi sõnul vähemalt 10 kümme.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I'm asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Mõkolajivi piirkonnanõukogu juhi Hanna Zamazeijeva teatas reede õhtul, et vigastada sai vähemalt neli inimest, vahendas CNN.

"Rünnak toimus kohaliku aja järgi 7.50 hommikul, seega ei olnud eriti palju inimesi liikvel," sõnas Mõkolajivi linnapea Oleksandr Sienkevitš.

Donetski separatistid väidavad, et Venemaa toetatud separatistlikus piirkonnas suri Briti kodanik

"Suurbritannia kodanik Paul Johnson Anthony Dominic Urey vahistati aprillis ja talle esitati süüdistus palgasõdurina tegutsemises. Tal diagnoositi mitu kroonilist haigust. Talle osutati meditsiinilist abi, kuid arvestades haiguse tõsidust ja stressi, suri ta 10. juulil," teatas separatistide ametnik.

Donetski separatistid tegutsevad Venemaa toetusel Ida-Ukrainas Donbassi piirkonnas, vahendas CNN.

Suurbritannia kutsus reedel välja Venemaa suursaadiku.

"Olen šokeeritud, kuuldes teateid, et Briti abitöötaja Paul Urey sai surma, kui ta viibis Ukrainas Vene-meelsete võitlejate vahi all. Venemaa peab kandma selle eest täielikku vastutust," ütles Suurbritannia välisminister Liz Truss.

Kiiev: M270 mitmikraketiheitjad saabusid Ukrainasse

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas reedel sotsiaalmeedias, et M270 mitmikraketiheitjad saabusid Ukrainasse. M270 suudab tabada sihtmärke kuni 80 kilomeetri kauguselt.

ISW: Venemaa valmistab ette pealetungi Slovjanski-Siverski-Bahmuti joonel

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul jätkab Venemaa vähemalt praegu pausi maavägede edasiliikumises, et hiljem alustada suuremat pealetungi. Konkreetset võimalikku ajaraami ISW mõttekoja eksperdid välja ei too.

Vene väed jätkavad püüdlusi Siverski ründamisel, kuid nende edusammude määr pole selge. Vene väed jätkasid eile raketirünnakuid elamupiirkondadele Vinnõtsjas, Harkivis ja Mõkalajevis.

Sõjaline olukord Ukrainas ISW andmetel Autor/allikas: ISW kaart, mille autoriteks George Barros, Kateryna Stepanenko, Noel Mikkelsen ja Daniel Mealie

Zelenski tahab, et Venemaa kuulutataks terroristlikuks riigiks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nõudis neljapäeva õhtul tehtud avalduses, et Vene Föderatsioon kuulutatakse terroristlikuks riigiks. Neljapäeva toimus ka Vene raketirünnak Vinnõtsja linnale, mis asub Kesk-Ukrainas ja kus puuduvad teadaolevad sõjalised sihtmärgid.

Zelenski sõnas, et kui keegi teeks raketirünnaku USA linnale Dallas või Saksa linnale Dresden, siis sellised inimesed kuulutatakse terroristideks ning samasugune põhimõte peaks kehtima ka Venemaa puhul.

Ukraina president kinnitas oma sõnavõtus ka vajadust luua eritribunal Vene sõjakuritegude uurimiseks. Sama ettepanekuga tuldi välja ka neljapäeval Haagis Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimise konverentsil.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski neljapäeva õhtul Autor/allikas: Ukraina presidendi büroo

USA välisministeerium on neli riiki lisanud terrorismi toetavate riikide nimistusse, millesse lisamise korral järgnevad karmid sanktsioonid välisabi, kaitsekoostöö, kaubandussuhete ja finantsküsimuste osas. Praegu on selles nimekirjas Kuuba, Põhja-Korea, Iraan ja Süüria.

OSCE raport: Venemaa rajas Butšas ja Irpinis piinakambreid ning kasutas tsiviilisikuid inimkilbina

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) avaldas neljapäeval oma teise raporti Ukrainas toime pandud sõjakuritegude kohta, mis katab perioodi 1. aprilli ja 25. juuni vahemikus. Muuhulgas külastasid OSCE eksperdid Ukraina linnu Butšat ja Irpini, mis raporti sõnul ilmestasid rahvusvahelise humanitaarõiguse ja Genfi konventsioonide rikkumist ning on seetõttu kõhkluseta sõjakuriteod.

Lisaks juba varem kindlaks saanud tsiviilisikute tapmistele sai OSCE tõendeid piinakambritest ja tsiviilisikute kasutamisest inimkilbina Vene vägede poolt. Raporti sõnul oli osade leitud inimsäilmete puhul märke piinamisest, sh olid välja tõmmatud hambad ning ära lõigatud kõrvad. Samuti oli ulatuslikke tõendeid naiste ja laste vägistamisest Vene vägede poolt okupeeritud territooriumitel.

Sadu Ukraina poliitikuid ähvardab vangistus ja piinamine Vene vägede poolt

ÜRO teatel hoitakse sadu Ukraina poliitikuid Vene vägede poolt okupeeritud territooriumitel vastu nende tahtmist vangistuses ning mitmeid neist piinatakse, vahendab BBC.

Üks Ukraina poliitik kinnitas BBC-le, et teda isiklikult piinati Vene vägede poolt kolm päeva füüsilise vägivallaga, elektrivoolu ja külma veega.

ÜRO inimõiguste voliniku teatel on Ukrainas tõendatud 65 kohaliku taseme poliitiku inimrööv alates 24. veebruari invasioonist. ÜRO teatel on nendeni samuti jõudnud info tsiviilisikute tapmisest okupeeritud Mariupoli linnas.

Vene allikate teatel hukkus HIMARS-i rünnakus mitmed kõrged Vene sõjaväelased

Vene allikad on kinnitanud, et Ukrainas on hukkunud Vene kolonel Aleksei Gorobets, kes pandi juhtima hiljuti taasloodud 20. motoriseeritud laskurkorpust. Samuti on järjest tulnud teateid teiste kõrgete Vene sõjaväelaste hukkumisest.

Varasemalt teatasid ukrainlased, et Hersonis tabas Ukraina HIMARS-i rünnakuga 20. diviisi staapi. Ukrainlaste teatel sai surma Venemaa 20. laskurkopruse juht, staabiülem, operatsioonide staabi ülem, suurtükiväe ülem ning Vene 22. armeekorpuse staabiülem.'

Poolakad koguvad raha ja tahavad Ukrainale saata 20 hulkurdrooni

Poola vabatahtlikud koguvad raha, et saata Ukraina armeele 20 hulkurdrooni. Eesmärk on koguda 831 440 dollarit. Kahe päevaga on kogutud umbes 13 000 dollarit, vahendas NV.

Ukraina päästeteenistuse teatel otsitakse rusudest veel 39 inimest

Viimastel andmetel sai Vinnõtsja linna pihta tehtud rünnakus surma 23 inimest, sh 3 last. 66 inimest tuli saata haiglaravile ning 34 inimest on raskes seisus, 5 veel kriitilises, teatas Ukraina päästeteenistus.

#Вінниця (інформація станом на 22:00)



загинуло 23 особи (з них 3 дитини)

звернулося за допомогою 117 осіб

госпіталізовано 66, у тому числі 3 дитини

у важкому стані перебуває 34 особи

5 осіб у критичному стані

триває пошук 39 осіб зв'язок з якими відсутній. pic.twitter.com/fkepniDPaz — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 14, 2022

Briti kaitseministeerium: Vene vägede järgmine eesmärk tõenäoliselt Siversk

Ühendkuningriigi luure hinnangul on Vene väed Donbassis aeglaselt edenenud suundudes Slovjanski ja Kramatorski poole. Tõenäoliselt on Vene vägede järgmine eesmärk Siverski linn, mis asub Donetski oblasti Bahmuti rajoonis.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CavbXUM9Hx



#StandWithUkraine pic.twitter.com/aez855Jsau — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 15, 2022

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 38000 (võrdlus eelmise päevaga + 130);

- tankid 1672 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 3866 (+3);

- lennukid 220 (+1);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 842 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 681 (+0);

- tiibraketid 155 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2731 (+11);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 67 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.