Minister Sutt kinnitas järgmise 5G sagedusala konkursitingimused

"Esimene 5G sagedusala oksjon hetkel veel kestab ja sügisel on plaanis alustada juba järgmise sagedusala oksjoniga, et 5G tehnoloogia jõuaks kasutajateni võimalikult kiiresti. 5G tehnoloogiat on Eestis kaua oodatud, mistõttu tuleb maha jäänud aeg tasa teha ja oksjonitega võimalikult kiiresti edasi liikuda. Mul on hea meel, et jõudsin konkursi tingimused enne ametivahetust ära kinnitada," ütles Sutt.

Kokku läheb oksjonile kuus 2x5 MHz sagedusplokki. Iga konkursil osaleja saab võtta maksimaalselt kaks sagedusplokki ehk omandada 2x10 MHz sagedusploki.

"700 MHz sagedusala sobib kõige paremini suurema katvuse saavutamiseks, sest madalamad sagedused levivad paremini kui kõrgemad. Seega sobib nimetatud sagedusala suurepäraselt näiteks maapiirkondade katmiseks, kus asustustihedus on madal," ütles Sutt.

Avaliku konkursi kuue sagedusloa andmiseks viib läbi tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.