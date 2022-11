5G konkursi 700 MHz vahemiku enampakkumisel said sagedusload kõik kolm osalejat

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) korraldatud 5G konkursi sageduslubade võitjateks sagedusalas 694–790 MHz osutusid kõik kolm pakkumisel osalenud ettevõtet - Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja Telia Eesti AS.