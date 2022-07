USA andis heakskiidu kuue HIMARS raketisüsteemi müügiks Eestile

USA välisministeerium langetas otsuse, mis lubab müüa Eestile kuni kuus HIMARS-i raketisüsteemi ja sellega seonduvat varustust.

DSCA teatas, et raketisüsteemide müük toetab USA välispoliitikat ja NATO liitlaste turvalisust. Samuti toetab see Eesti kaitseväe eesmärke.

Relvasüsteeme valmistab Lockheed Martin.

Poola on teatanud, et plaanib HIMARS-i süsteeme osta ligikaudu 500.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles möödunud nädalal intervjuus Eesti Ekspressile, et Eesti plaanib tänavu kirjutada alla lepingule mitmikraketiheitjate hankeks.

"Tõenäoliselt on need HIMARSid, aga praegu veel valik toimub. Mis tähendab, et me ulatame lasta 70 ja tegelikult isegi 350 km kaugusele. Lisaks sellele hangime omale seda varitsevat õhuründe moona, mille laskekaugus on mitukümmend kilomeetrit," ütles Herem.