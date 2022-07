Rektorite sõnul on lisaraha riigilt hea märk, kuid ei lahenda probleeme

Tänavu saadav 10-miljoniline toetus ei lahenda ülikoolide rektorite sõnul kõiki probleeme, kuid on märk, et ülikoolide rahaprobleemi võetakse tõsiselt.

"Mis koalitsioonilepingus on kirja pandud, see on loomulikult tervitatav ja eelkõige aitab rahastuse langust natuke peatada, aga see siiski ei peata seda täielikult. Olulisim võib-olla on mõistmine, et järgnevalt on tarvis ka suurendada 15-protsendilise astmega kõrghariduse rahastust järgnevatel aastatel," ütles Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et eelkõige kasutatakse sel aastal saadavat raha halduskulude katmiseks. Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm tõi välja ka töötajate palkade tõstmise. Landi sõnul palgaprobleemi vähendamiseks sellest rahast ei jagu.

"Kõige hullem on palgamure. See tundub väheseksikas teema, aga midagi ei ole teha – kaua sa tahad, et Eesti ajud, see tähendab ülikoolide õppejõud, entusiasmist töötavad. Aga palgad on piinlikult madalad," ütles Kalm.

"Kindlasti see 10 miljonit eurot ei ole piisav selleks, et vähendada kõige akuutsemat probleemi, milleks on eelkõige õppejõudude ja teadlaste palgad. Aga see on kindlasti signaal, et olukorrast saadakse aru, olukorda võetakse tõsiselt ja see teeb meid optimistlikuks," lausus Land.

Rektorid usuvad siiski, et ülikoolide halduslepingud sõlmitakse. Täpsed lepingu detailid selguvad, kui ülikoolide juhid kohtuvad.

"Kui sügisel riigieelarvestrateegia näeb ette 15-protsendise tõusu iga-aastaselt ja see täiendavalt lubatud 10 miljonit on käes, siis ma usun, et võib lootusrikas olla," ütles Kalm.

"Ülikoolid ei soovi kuidagi pidurdada või tahtlikult halduslepingute sõlmimist takistada. Küsimus on ikkagi selles, et me ei suuda tänasel päeval tagada neid kohustusi, mis on halduslepingusse kirja pandud ja meil ei ole lihtsalt selleks vahendeid tänasel päeval," lausus Land.