Enefit Power: saaksime põlevkiviõlile üle minna mõne tunni jooksul

Narva linna soojaga varustav Balti elektrijaama 11. plokis alustati 16. juulil remondiga, mistõttu on Narva tarbijad esimese nädala ilma sooja veeta. Kütte taaskäivitamisel oleks ettevõte aga koheselt valmis alustama linna kütmist põlevkiviõliga.

"Juba 20.-21. juulist plaanime alustada gaasikatlamaja pealt sooja ja sooja vee tootmist Narva linna tarbijatele. Tõsi, meie taotlus on sees, et saaksime gaasi asemel kasutada põlevkiviõli. Ma olen hästi positiivne ja usun, et keskkonnaamet menetleb seda kiirkorras, et saaksime gaasi talveks kokku hoida ja kasutada põlevkiviõli juba 20.-21. juulist," ütles ta.

Vainola sõnul pole Enefit Power veel keskkonnaametist vastust saanud, kuid nii keskkonnaamet kui ka majandusministeerium on alates Narva linna otsusest välja kuulutada hädaolukord menetlenud taotlust väga kiiresti.

Enefit Poweril on positiivse otsuse korral võimekus kütteallikat vahetada loetud tundide jooksul.

Vastavalt konkurentsiameti ettenähtud hindadele on gaasist toodetud toasooja hind ligikaudu 170-180 eurot megavatt-tund, põlevkiviõlist aga 60-70 eurot megavatt-tunnist.

Enefit Poweri gaasihange Narva kütmiseks ebaõnnestus, Vainola sõnul küsis ettevõte pakkumist 12 partnerit, kuid hankele ei tulnud ühtegi pakkumust. Samal ajal on Eesti Energia valmis ka teistele kaugkütjatele põlevkiviõli müüma.

"Meie oleme omalt poolt andnud nii Eesti Varude Keskusele oma võimekuse kohta mingeid mõtteid kaasa, majandusministeeriumile. Sõnum on lihtne – meie tavapäraselt 90 protsenti aastamahust müüme õli ette maha. Meil on võimekus mängida 10-15 protsendiga kuutoodangust, mida saame muuta ja saaksime turule pakkuda. Ehk mida varem peaks tegema otsuse kas riik, varude keskus või tarbija, seda kiiremini saame seda pakkuda ka turule. Kui seda küsida oktoobris või novembris, võib juhtuda, et meil pole midagi pakkuda," rääkis Vainola.

Vainola sõnul pole heitenormide vahe põlevkiviõli kasutamisel väga suur. "Lõpptarbija sellest suuresti aru ei saa. Aga see on ikkagi poliitiline otsus, see on keskkonnaameti otsus, kas lubame neid piirnorme veidi ületada," ütles ta. "Meie käitume täpselt vastavalt nendele otsustele."